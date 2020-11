Il mostruoso record di Hamilton Perché adesso è come Schumacher

Lewis Hamilton ha riscritto la storia della Formula Uno. Il 35enne inglese ha trionfato nel gran premio della Turchia davanti a Sergio Perez e Sebastian Vettel che sale così sul podio approfittando di un'incertezza del compagno di squadra Charles Leclerc proprio nell'ultima curva prima del traguardo. Hamilton con la vittoria odierna in Formula Uno, la numero 94, si è portato così a casa il settimo titolo iridato agganciando così in vetta alla classifica di tutti i tempi un mostro sacro come Michael Schumacher.

Un campione assoluto

Hamilton con questo titolo mondiale è entrato ufficialmente di diritto nella storia della Formula Uno e ora si può affermare con certezza come sia il più grande di tutti i tempi insieme a Michael Schumacher, facendo ovviamente le dovute proporzioni. Il 35enne di Stevenage nel giro di 13 anni ha portato a casa ben sette mondiali partendo nel 2008 a soli 23 anni per poi continuare nel 2014, 2015 più quattro di fila tra il 2017 e il 2020.

L'inglese ha sempre avuto alle spalle un team molto forte come la Mercedes che sta letteralmente dominando in questi anni. Lui, però, ci ha messo assolutamente del suo con una serie di prestazioni da vero fenomeno sia nelle qualifiche che in pista con giri veloci, pole position e vittorie ben 42 tra il 2017 e la gara odierna in Turchia, dunque quasi il 50% delle vittorie le ha ottenute negli ultimi 3 anni e mezzo.

Emozione e umiltà

A fine gara Hamilton si è presentato sul podio e ai microfoni della regia internazionale per commentare la sua vittoria e il suo settimo titolo iridato: "Mi mancano le parole, credo che devo come sempre partire ringraziando tutte le persone della Mercedes che mi hanno concesso queste opportunità. Non avrei mai vinto senza questo team, abbiamo avuto una macchina favolosa anche quest'anno che mi ha permesso così di vincere. Ringrazio anche la mia famiglia, da ragazzo sogni questi momenti e poi quando li realizzi diventa qualcosa di assurdo. Se vuoi raggiungere qualche risultato devi anche lottare senza mai smettere di sognare. Spero di essere di ispirazione per i bambini e i giovani ragazzi".

Numeri pazzeschi

Hamilton ha disputato 264 gran premi, vincendone 94 con quello odierno, conquistando 163 podi, 97 pole position e ben 53 giri veloci. Numeri addirittura migliori rispetto a quelli di Michael Schumacher anche se è giusto fare un raffronto tra le due ere in cui questi due fuoriclasse assoluti hanno corso avendo la bellezza di 16 anni di differenza. Ora il nuovo obiettivo di Hamilton sarà quello di tentare di vincere l'ottavo titolo mondiale nel 2021 per diventare il più vincente in assoluto della storia della Formula Uno anche se tutti i tifosi della Ferrari si augurano di vedere il Cavallino tornare ai fasti del passato dopo stagioni davvero pessime, dure e molto amare.

