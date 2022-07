Nadal getta la spugna: si ritira da Wimbledon

Alla fine si è dovuto arrendere ai suoi addominali: Rafa Nadal è stato costretto a dire addio a Wimbledon. La lesione di 7 millimetri è stata più forte della sua volontà di giocarsi la semifinale contro Nick Kyrgios che ringrazia e vola così in finale senza nemmeno stancarsi ed attende ora il vincente dell'idolo di casa Cameron Norrie e dell'ex numero uno al mondo Novak Djokovic.

Amaro ritiro

"Devo ritirarmi da Wimbledon, ieri ho sofferto un dolore agli addominali, e mi sono accorto che qualcosa non andava bene. Ho uno strappo, la comunicazione è tarda ma ci ho pensato tutto il giorno, ma penso che non abbia senso provare a giocare", l'amaro sfogo di Nadal. Lo spagnolo ha poi continuato: "Sono circostanze dure, ma se gioco il mio infortunio peggiorerà: sono davvero molto triste Questa decisione è dovuta al dolore, non posso servire perchè non riesco a fare il movimento. Fra l'altro qualora scendessi in campo il mio infortunio potrebbe peggiorare".

Nadal a malincuore deve dire addio alla semifinale di un grande torneo come Wimbledon: "Le cose sembravano andare meglio ma non c'è stato nulla da fare, tutti sanno quanto sforzo ci vuole per essere qui ma non posso rischiare di stare fermo mesi solo per giocare una partita". Il 36enne maiorchino si è poi detto orgoglioso di aver condotto in porto il match contro Fritz: "Sono orgoglioso di essere riuscito a terminare la partita contro Fritz e ad avere vinto, ma ora devo pensare all'infortunio. Ho avuto problemi agli addominali tutta la settimana ma sembrava sotto controllo, ho anche fatto controlli e ieri dopo la partita questa piccola elongazione che avevo si è allargata".