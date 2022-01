"Mi disturba...". E ora Navas risponde a Donnarumma

Il Psg, per quanto riguarda la situazione che si è venuta a creare in porta, è una polveriera. Gigio Donnarumma sta vivendo male il dualismo con Keylor Navas, ma anche il costaricano è turbato dalla concorrenza del giovane italiano che preme per conquistare in via definitiva i galloni da titolare che oggi non ha. Mauricio Pochettino ha infatti deciso di alternare i due portieri con l'esperto ex Real Madrid che ha però giocato più partite fino a questo momento ed è considerato dall'allenatore argentino il titolare.

"Al Milan ero abituato a giocare sempre dall'inizio e non è facile", il suo commento ai microfoni di TNT Sports in un'intervista rilasciata nel mese di novembre. E ancora: "La rivalità con Navas mi disturba, ma non ha effetto sulle mie prestazioni. A volte stare in panchina mi fa male, ma la situazione si risolverà". In realtà la situazione non si è per niente risolta, anzi tutto questo è diventato un problema.

La risposta di Navas, però, non si è fatta attendere con il 35enne del Costa Rica che ha di fatto confermato le parole del collega-rivale: "La competizione con Gigio non è piacevole" a testimonianza del fatto che i due non stiano vivendo bene questo dualismo. Ora cosa farà Leonardo e cosa farà il Psg con entrambi?

Situazione complicata

Donnarumma non è felice al Psg e il suo agente Mino Raiola lo sa, ma lo sa anche il dirigente del club francese Leonardo che ha deciso in estate di sferrare l'attacco decisivo all'ex portiere del Milan arrivato a parametro zero. Il quotidiano catalano El Nacional è convinto che ci sarà uno scambio con il Barcellona con Marc André Ter-Stegen destinato a finire all'ombra della Tour Eiffel con Gigio che farebbe invece il percorso inverso. Di certo arrivare fino al termine della stagione con tale dualismo non aiuterà lo spogliatoio del Psg, già scoppiettante per le troppe primedonne in rosa, a trovare il giusto equilibrio per affrontare il rush finale della stagione.

Vedere Donnarumma lontano dal Psg, già a gennaio, era qualcosa di inaspettato vista la portata dell'investimento fatta dal Psg per l'ingaggio faraonico proposto di fatto ad un portiere non titolare. Forse l'errore è stato rinnovare il contratto a cifre monstre all'esperto Navas che ha però vinto da grande protagonista tre Champions League con la maglia del Real Madrid. Gli unici a sorridere al momento sono i tifosi del Milan che hanno di fatto cancellato Gigio che poteva diventare un'icona, una bandiera rossonera ma che ha invece preferito un'altra esperienza al fascino del Diavolo.