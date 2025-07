Azzurre, lezione per i Ringhio-boys

Riscoprire la passione per la Nazionale, in un mercoledì sera di mezza estate, è un mistero buffo dell'essere italiani. Il merito è tutto delle azzurre di Soncin, tornate in semifinale all'Europeo a 28 anni dall'ultima volta facendo innamorare di nuovo il Bel Paese.

Il filo conduttore tra le due imprese ha la maglia numero 10 e porta la fascia da capitano: è sempre Cristiana Girelli (nella foto). A 35 anni, la capitana azzurra sta vivendo una seconda giovinezza. E pensare che, sul finale della gestione Bertolini, la terza miglior marcatrice della storia della Nazionale era finita ai margini. Dalla delusione di allora all'esaltazione di oggi. L'asse Cantore-Girelli conferma una regola non scritta della storia della Nazionale: dietro i successi azzurri, maschili o femminili, si nasconde spesso e volentieri il blocco-Juventus. Ed è un peccato che Sofia il prossimo anno vestirà sempre di bianco e nero ma dall'altra parte dell'Oceano, con le Washington Spirit che per assicurarsela hanno sborsato 300mila euro, cifra record per il calcio femminile italiano.

Oltre al risultato sportivo, sono le storie e l'atteggiamento delle azzurre a rappresentare esempi virtuosi. Da Elena Linari, colonna della difesa che si è laureata in scienze motorie discutendo la tesi direttamente in ritiro, fino ad arrivare alla compostezza mostrata in campo. Niente scenate o isterismi, neppure quando l'arbitro Frappart ha assegnato un rigore a sfavore malgrado un fuorigioco clamoroso sfuggito al Var.

Anziché gridare allo scandalo, le nostre non si sono scomposte e sono state premiate da una qualificazione storica.

I colleghi maschi prendano appunti: non solo su come battere la Norvegia (con cui a novembre ci giocheremo la qualificazione al Mondiale), ma anche per replicare una lezione di stile.