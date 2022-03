La furibonda lite nello spogliatoio Psg: cosa è successo a Donnarumma. Ma lo staff: "Falso"

Gianluigi Donnarumma ha vissuto una delle serate più terribili della sua carriera. Un suo errore grossolano ha permesso al Real Madrid di pareggiare con Benzema e da quel momento in poi i blancos hanno preso in mano il match ribaltando completamente le sorti della qualificazione. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca al termine della partita del Bernabeu lo spogliatoio del Psg era una vera e propria polveriera.

Secondo la ricostruzione Neymar se la sarebbe presa con Donnarumma proprio per l'episodio che ha portato alla rete del momentaneo pareggio del Real Madrid. L'ex portiere del Milan però non le avrebbe mandate di certo a dire e avrebbe replicato al brasiliano, che a dire il vero ieri sera ha marcato visita, imputandogli di aver perso malamente il pallone in occasione del secondo gol di Benzema.

Tra i due sarebbero volate parole grosse e sarebbero andati a centimetri dallo scontro: rissa evitata solo grazie al pronto intervento dei compagni che si sarebbero messi in mezzo per evitare il contatto fisico. A dire il vero, però, qualche ora dopo l'uscita di questa notizia, l'entourage di Donnarumma ha smentito che Gigio abbia avuto un alterco con il compagno di squadra Neymar. "Non è successo nulla di quanto è stato scritto", la smentita sul quanto riportato da Marca.

La cruda verità

La verità però è un'altra ed è triste per il Psg che ogni anno investe migliaia di milioni di euro tra cartellini e monte ingaggio per non vincere mai la Champions League. L'uscita di scena anzitempo dall'Europa è ovviamente non imputabile all'errore di uno o dell'altro visto che si vince e si perde di squadra. Di certo l'errore di Donnarumma ha pesato sul bilancio finale ma Neymar non può incolpare il suo compagno di squadra per l'eliminazione anche perché lo stesso attaccante brasiliano non ha di certo giocato una sfida indimenticabile non riuscendo quasi mai a lasciare il segno al Bernabeu.

Lo sceicco Nasser Al-Khelaifi si è scagliato contro la terna arbitrale per non aver fischiato il fallo di Benzema su Donnarumma in occasione della rete del pareggio del Real Madrid. I modi del patron del club francese, però, sarebbero stati non poco ortodossi con il direttore sportivo Leonardo a placare la sua ira per una cocente e inaspettata eliminazione per come si era messa fino al minuto 61' della sfida di ritorno.