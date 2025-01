La nuova Golf "ibrida": una regina dei consumi

Ascolta ora 00:00 00:00

A una signora non si dovrebbe mai chiedere l'età. Lei, però, non si vergogna dei suoi cinquant'anni, compiuti con orgoglio ed energia incrollabile durante il 2024. Mezzo secolo di successi, di leadership e di infiniti chilometri di asfalto macinati sulle strade del globo, insieme alle sue otto differenti generazioni che hanno colonizzato ogni angolo di pianeta e conquistato qualsiasi tipologia di automobilista. Se ancora qualcuno non avesse indovinato l'identità nascosta, stiamo parlando di un'affascinante dama che porta il nome di Volkswagen Golf. La berlina compatta tedesca per antonomasia è una vettura che non ha bisogno di presentazioni. La regina di Wolfsburg sa cavalcare i tempi che corrono evolvendosi insieme alla società. Non a caso il recente restyling di metà carriera dell'ottava generazione ha apportato dei cambiamenti ben mirati sia dal punto di vista dell'immagine che dei contenuti. Il lato estetico è stato curato in modo minuzioso ma efficace, il frontale è più comunicativo e robusto, come il resto della silhouette. In poche parole, è sempre la Golf, ma ancora più magnetica di prima. Inoltre, la best-seller teutonica è stata arricchita con la nuova versione eHybrid, la variante ibrida plug-in che mancava (e che si trova anche su Tiguan, Passat e nuova Tayron). La neonata Golf eHybrid si comporta come un'autentica elettrica, che beneficia del supporto del motore a benzina solamente quando lo reputa necessario. Il gruppo propulsore è composto dall'unità alla spina da 85 kW e da quella a combustione interna 1.5 TFSI Evo2, declinato in due varianti (110 e 150 kW), per una potenza di sistema di 204 CV o 272 CV per la versione GTE. Una delle particolarità di questo veicolo è la presenza del cambio automatico DSG a tripla frizione e 6 rapporti, una primizia del settore. Inoltre, la batteria ha una capacità di 19,7 kWh netti, con possibilità di ricarica in corrente alternata a 11 kW e in corrente continua a 50 kW (per passare dal 10 all'80% della capacità bastano solamente 25 minuti). Per quanto riguarda il fattore autonomia, quella in modalità 100% elettrica è di 144 chilometri, mentre quella complessiva tocca quota 1.000 chilometri. Gli appassionati possono tirare un sospiro, perché il comportamento su strada della Golf eHybrid è quello di sempre. Audace, sprezzante e solida, al volante della berlina tedesca ci si può divertire, grazie a una tenuta di strada eccellente, a uno sterzo preciso e a un'erogazione frizzante, nonché rilassare per merito dell'invidiabile comfort e della tecnologia innovativa di cui dispone. A bordo ci si può sollazzare anche con l'intelligenza artificiale, marchiata ChatGPT, mentre per coloro che sono spaventati dai parcheggi adesso c'è il Remote Park Assist. Quest'ultimo permette di sistemare la Golf anche da remoto, senza essere a bordo, con il semplice tocco di un dito sullo smartphone. I progressi della tecnologia moderna continuano con l'Area View Camera da 360 gradi, il quadro strumenti completamente digitale da 10,25 pollici e con il nuovo display per l'infotainment da 12,9 pollici al centro dell'elegante plancia. Pure chi macina tanti chilometri può gioire, poiché i consumi sono sorprendentemente bassi, anche quando la batteria è scarica. Infatti, in quest'ultimo caso il comportamento della Golf plug-in è paragonabile a quello di una full hybrid, con circa 20 chilometri percorribili con un 1 litro di benzina.

Infine, tocca al capitolo prezzi: per parcheggiare nel proprio vialetto di casa la seducente nuova Volkswagen Golf eHybrid servono almeno 42.250 euro. L'icona cinquantenne può guardare il domani con rinnovata fiducia e consapevolezza che i numeri da record che possiede possono essere aggiornati con successo.