"Offese e minacce inaccettabili". Cosa c'è dietro l'addio di Lukaku all'Inter

Romelu Lukaku ormai non è più un giocatore dell'Inter: il suo trasferimento al Chelsea a titolo definitivo ha spiazzato i tifosi nerazzurri ed ha fatto molto rumore. Alcuni supporter della Beneamata infatti si sono sfogati sui social per questa cessione e in qualche circostanza se la sono presa non solo con la società ma anche con l'attaccante belga. Il suo agente Federico Pastorello, giorni fa, aveva dichiarato: "Appena sarà possibile daremo la nostra versione su quanto accaduto". Puntualmente le parole dell'agente di Lukaku sono arrivate con un lungo comunicato: "Per quanto riguarda l’Inter, posso garantire che l'ad Marotta, il ds Ausilio - oltre che il tecnico Inzaghi che si è adoperato in prima persona - hanno fatto tutto quanto fosse in loro potere per evitare il trasferimento. Ma ci sono circostanze che vanno oltre la loro sfera decisionale e dipendono dalle indicazioni della proprieta"̀ , il commento di Pastorello.

Settimane difficili

L'agente di Lukaku, che ha da poco rinnovato il suo accordo con il giocatore fino al 2023 ha spiegato: "Sono state settimane molto intense e impegnative. Avrei voluto intervenire prima, ma ho preferito aspettare che il trasferimento di Romelu al Chelsea FC fosse ufficializzato. Ora, a mente fredda, posso condividere il mio pensiero sulla vicenda, a fronte delle tante notizie, delle troppe insinuazioni e dei commenti a dir poco inopportuni degli ultimi giorni" , inizia così il comunicato del procuratore.

Pastorello ha poi attaccato per le minacce ricevute per questo trasferimento: "Prima di tutto, ci tengo a precisare che ho sempre accettato - e continuerò a farlo in futuro - il confronto e le critiche costruttive: fanno parte del gioco per chi svolge un ruolo con una notevole rilevanza mediatica. Ciò che non possiamo assolutamente tollerare sono le falsità, le insinuazioni, le offese e le minacce che abbiamo ricevuto (anche nei confronti della mia famiglia e delle mie figlie, per esempio) che hanno ampiamente superato il limite della civiltà, della decenza e della sopportazione".

In difesa di Romelu

Lukaku sarebbe voluto restare all'Inter ma una volta che la società aveva deciso di venderlo ha accettato di buon grado di ritornare al Chelsea per la terza volta, il club che l'ha portato in Premier League dall'Anderlecht. Pastorello anche qui è netto dato che in molti hanno accusato il belga di aver forzato la mano per tornare in Inghilterra: "La narrativa - secondo la quale il trasferimento di Lukaku sarebbe stato “architettato” e “forzato” solo per assecondare interessi economici - sta portando tutti assolutamente fuori strada. In uno scenario in cui Lukaku non ha mai manifestato pubblicamente alcun disagio o malcontento riguardo la sua esperienza all’Inter, la sua situazione contrattuale o le note vicende societarie, l’interesse del Chelsea ha davvero toccato l’animo di Romelu fin dal primo istante, perché quel club rappresenta per lui qualcosa di unico e speciale".