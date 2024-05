Oggi la Coppa delle Nazioni. Nepi: "Siamo nelle Series"

L'Italia c'è. Nella prima giornata del 91º Concorso Internazionale d'Equitazione di Roma, sotto un cielo terso come non si vedeva da settimane, gli italiani hanno subito portato subito alta la bandiera a Piazza di Siena: un poker tricolore nella seconda gara, categoria a fasi consecutive, con Emilio Bicocchi (foto), Guido Franchi, Emanuele Gaudiano e Roberto Turchetto nelle prime quattro posizioni.

Gli spettatori nella categoria Winning Round avevano invece accolto il successo del cavaliere francese Emeric George - primo a salire in sella e sul podio - seguito al secondo posto dal campione olimpico in carica, il britannico Ben Maher. Miglior risultato azzurro nella prima gara per Giampiero Garofalo, nono. Nella terza gara, categoria a tempo, il primo posto è stato nuovamente del cavaliere azzurro Lorenzo de Luca. Mentre il terzo posto è andato alla giovane amazzone Giulia Martinengo Marquet.

Il passo nel futuro è nello stile e nel modo di lavorare dell'amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, che ha annunciato lo storico ingresso del Concorso di Piazza di Siena nelle Rolex Series, il circuito d'élite degli sport equestri. «Se Rolex ha deciso di portare Roma nelle Series vuol dire che abbiamo rispettato tutti gli standard qualitativi necessari - così Nepi -. È un giorno storico, ma l'obiettivo finale è quello di entrare nel circuito Slam. E poi vogliamo presentare al Comune di Roma un progetto per una Fondazione che si occupi 365 giorni l'anno di Villa Borghese, e non solo nella settimana di Piazza di Siena».

Le gare scorrono al cospetto della misteriosa statua del cavaliere che si dice rappresentare l'Imperatore Traiano: l'uomo che fu protagonista della massima espansione dell'impero romano.

Oggi restaurata grazie alla collaborazione tra gli organizzatori della Fise e Sport e Salute, e Roma Capitale. Oggi dalle 14.30 la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo con 10 nazioni di 4 continenti e l'Australia che torna dopo 24 anni.