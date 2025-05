Musetti e Paolini ok. Oggi tocca a Sinner

Ascolta ora 00:00 00:00

Buona la prima per Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini nel giorno di Rafa. Il tennista carrarino, fresco di annuncio della seconda paternità, ha battuto 7-5, 6-2, 6-0 il tedesco Yannick Hanfmann e superato il primo turno del Roland Garros. La vincitrice degli Internazionali ha invece sconfitto la cinese Yuan per 6-1, 4-6, 6-3 con qualche patema. Per entrambi, si trattava del ritorno sulla terra rossa parigina dall'Olimpiade 2024 in cui hanno raccolto delle medaglie. Si qualifica al 2° turno anche Matteo Gigante, che liquida in 3 set il libanese Hassan e conquista così la sua prima vittoria in uno Slam.

Anche Rafael Nadal è sceso in campo al Philippe-Chatrier, ma per ricevere l'adulazione e gli applausi nella cerimonia d'addio da brividi. Migliaia di spettatori tutti con una maglia con il messaggio "merci Rafa" hanno tributato lo spagnolo, ritiratosi lo scorso anno, con una standing ovation. C'erano tutti a salutare la leggenda del tennis. I genitori. Sua moglie con in braccio il loro figlio di due anni. Le due nonni novantenni. Lo zio-allenatore Toni, che Rafa ha ringraziato così: «Sei la ragione per cui sono qui. Grazie per aver dedicato una grande parte della tua vita per stare con me». C'erano anche i suoi più grandi rivali, Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray, che hanno raggiunto Nadal per abbracciarlo. «Fra noi non è mai mancato il rispetto, per me significa molto che siate tutti qui», ha aggiunto Rafa. Sugli spalti pure Carlos Alcaraz. Verso la fine della cerimonia, è stata scoperta una targa con la sua impronta e dove è stampato sopra il n°14, ovvero il totale dei suoi Roland Garros.

E oggi è il giorno del tanto atteso debutto di Sinner.

Il numero uno del mondo affronterà nell'ultimo match serale il francese Rinderknech, n° 72 Atp. Esordio anche per Giulio Zeppieri, che troverà proprio Alcaraz. Una mission impossible, come il film nelle sale in questi giorni.