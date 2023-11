Pecco-Martin, i litiganti del mondiale lontani ma vicini

Sabbia e poco grip per i piloti a Losail, in Qatar, sede del penultimo round del Mondiale 2023. Ci si presenta ai nastri di partenza con i duellanti per il titolo iridato separati da 14 punti. Francesco Bagnaia può contare su un margine non certo rassicurante e ieri le "pre-qualifiche" hanno dato una chiara indicazione nel confronto diretto con lo spagnolo Jorge Martin. In primis, tanta fatica per Pecco e l'iberico, come anche per il resto dei centauri, nel comprendere il comportamento delle gomme su una pista con asfalto nuovo. In un time-attack serrato, Bagnaia e Martin sono riusciti a venir fuori dalle sabbie mobili, è il caso di dirlo. L'alfiere della Ducati Pramac ha ottenuto il settimo tempo a 0.352 e il piemontese l'ottavo a 0.359, in minuti concitati anche per la cancellazione dei tempi per il regime di bandiere gialle.

Saranno quindi nella Q2 odierna, con le qualifiche che inizieranno dalle 13.40 italiane. La Sprint Race è prevista alle 18.00. Si dovrà trovare la quadra per i due primattori della top class (Pecco campione se guadagna 23 punti su Martin) e probabilmente le libere di oggi potrebbero essere utili in un contesto nel quale l'Aprilia si è illuminata d'immenso con Raul Fernandez a siglare il best time di 1:52.843, Maverick Viñales il terzo a 0.044 e Aleix Espargaro il quinto a 0.190. Miglior ducatista è stato Fabio Di Giannantonio secondo a 0.049, sulla GP22 del Team Gresini. Qualificati alla Q2 anche Binder (KTM), Marini (Ducati Mooney VR46), Fernandez (GasGas) e Marc Marquez, che ha saputo sfruttare il traino di Bagnaia. Niente da fare per Morbidelli, Bastianini, Bezzecchi e Quartararo non in grado di centrare la top-10. Un Bastianini, in particolare, lontano dalla versione vincente di Sepang.

Tv: oggi pole ore 14, Sprint 18. Domani Gp alle 18. Dir. Sky e Tv8