In pista "full" di stelle e sfida gigante Goggia-Brignone

Ascolta ora 00:00 00:00

Accadde oggi: fra un anno esatto si apriranno i Giochi 2026 su Alpi e Dolomiti, ma è vicino a Salisburgo che le azzurre si giocano, proprio oggi, una bella fetta di questo conto alla rovescia. Nel superG (Dirette Tv Rai Due ed Eurosport dalle 11.15) scende in pista un «full» di stelle che vogliono tutte sciare (almeno) ancora un anno. Marta Bassino difenderà la sua medaglia di Courchevel 2023 con le unghie e con i denti. A microfoni e taccuini, ieri, ha preferito non parlare, concentrata sull'obiettivo, in un anno a zero podi che, per ora, non le ha regalato la serenità che merita. Sofia Goggia ha definito un «gigantone largo e tecnico» la pista Ulli Maier. Fondamentali anche per Federica Brignone (foto) saranno neve e tracciatura la firma il coach americano -, che «renderanno, anche se non è la mia pista, interessante la gestione dei molti dossi». Oltre alle 3 sacerdotesse della valanga rosa, in base alle decisioni di scuderia, l'hanno spuntata Laura Pirovano ed Elena Curtoni. La trentina individua la strategia: «Non incidere troppo sulla neve per non frenare», dice «Lolli» che ammette: «non è la mia pista ma ci provo». La valtellinese, invece, sa che oggi sarà la sua grande occasione, dato che la formazione della discesa includerà Nicol Delago, assottigliando le possibilità di entrare nel quartetto. Ieri la miglior azzurra nei training è stata proprio la gardenese che ora deve conservare le buone sensazioni fino a sabato: in fondo il feeling con questa pista se lo porta dietro dal podio dello scorso marzo, alle finali della scorsa stagione.

Intanto arriva la news che in molti si aspettavano: quella mano tesa da Lindsey Vonn a Mikaela Shiffrin per creare un dream team nella combinata di lunedì si è trasformato in un guanto di sfida.

Shiffrin ha declinato l'invito di Vonn: non vedremo mai sciare a staffetta Lindsey, lady velocità in discesa per avvicendarsi a Mika, signora di Coppa: «Procediamo passo passo», fa sapere il suo staff, ricordando che, se Vonn è rientrata a 40 anni con una protesi, «Shiffrin è reduce da un'operazione all'addome», dopo la caduta di Killington che le ha impedito, fino ad oggi, di chiudere i conti con le prime 100 vittorie. Oggi alle 9.30 gli uomini affronteranno il secondo training: ieri il migliore è stato Christof Innerhofer, sesto a 110 da Ryan Cochran Siegle.