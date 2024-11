Pole Sprint, Piastri beffa Norris. E Leclerc fa lo stesso con Max

Ascolta ora 00:00 00:00

Le papaya rules, le regole di casa McLaren, sono queste. In qualifica ognuno va per sé e così nella sprint brasiliana c'è Piastri davanti a Lando e a tutti gli altri. Contenti loro, contento soprattutto Max che vede il suo avversario per il campionato in lotta con il compagno di squadra, mentre Perez è disperso, questa volta in Q2. Due McLaren in fuga, con 0254 su Leclerc che ha portato comunque in alto una Ferrari allergica alle qualifiche, ma ultimamente molto efficace in gara. Il bottino vero è quello in palio con la gara vera, la Scuderia punta a quella per cercare di recuperare punti sulla McLaren che per ora ne ha 19 di vantaggio. Per Norris potrebbe essere una grande occasione. La sua McLaren sembra la miglior macchina a Interlagos e Max in gara pagherà 5 posizioni di penalità per la sostituzione della Power Unit. Se in qualifica si dovesse ripetere la classifica della sprint, Max rischia già di partire al nono posto e quest'anno rimontare non è un gioco anche se guidi una Red Bull. Nelle qualifiche sprint si è infilato tra le due Ferrari, ha fatto una magia delle sue per restare a galla, ha ripetuto che non ha intenzione di cambiare adesso il suo modo di correre. Vedremo che accadrà se arriverà a contatto con Norris. Sempre che Lando e Piastri non ne abbiamo già combinata una delle loro come a Monza, per dirne una. Forse Max questa volta può anche permettersi di fare lo spettatore.

«Abbiamo vinto le ultime due gare partendo dalla seconda fila e il passo in gara ce lo abbiamo», butta lì Vasseur. La Ferrari è golosa, ma sa bene che le chance migliori le avrà sulla distanza lunga, quando potrebbe sfruttare la sua gentilezza sulle gomme anche se domani la pioggia potrebbe complicare ogni previsione.

«Noi dobbiamo sempre attaccare», aggiunge Vasseur. A questo punto non c'è altro da inventarsi. Mancano 4 gare, il tempo dei calcoli è finito. Tv: Sprint ore 15 dir Sky e Tv8, pole 19 (Sky, diff. Tv8 alle 21,30). Domani Gp alle 18 (diff. 21,30)