"La potenza fa solo la storia...". Ibrahimovic incontra Berlusconi

Zlatan Ibrahimovic e Silvio Berlusconi. Il fuoriclasse svedese del Milan ha postato sui social una foto assieme all'ex presidente rossonero, scattata in Sardegna, con la didascalia: "La potenza non fa le cose giuste, fa solo la storia".

Il ritorno di Ibra in campo potrebbe arrivare a breve. Lo svedese è ancora alle prese con la riabilitazione dopo l'infortunio e la conseguente operazione al ginocchio. Il percorso di recupero, tuttavia procede senza intoppi e il fuoriclasse di Malmo dovrebbe lasciare nei prossimi giorni il lavoro in palestra per tornare a correre. L'obiettivo è rientrare in tempo per la prima giornata di campionato, a Genova contro la Sampdoria. L'8 agosto alle 18.30 il Milan affronterà il Real Madrid a Klagenfurt e il centravanti attualmente indisponibile non è partito con il resto della squadra.

Nel frattempo però il campione svedese ha incontrato Silvio Berlusconi in Sardegna. "La potenza non fa le cose giuste. Fa solo la storia" , ha scritto l'attaccante svedese sul suo profilo Instagram pubblicando una foto che lo ritrae sorridente insieme all'ex presidente rossonero. Lo scatto arriva pochi giorni dopo l'incontro del Cavaliere con Gigio Donnarumma. L'ex presidente del Milan, oggi proprietario del Monza, qualche giorno fa ha incontrato con l'ex portiere trasferitosi pochi giorni fa al Paris Saint-Germain a parametro zero. Per celebrare l'incontro, il neo campione d'Europa con la Nazionale italiana ha postato su Instagram una foto dell'evento: "É sempre un privilegio incontrare il Presidente Berlusconi".

Vecchi ricordi rossoneri

Adesso le loro strade si sono nel frattempo separate, ma la grande stima tra Ibra e il Cavaliere è rimasta, tanto da portarli a ritrovarsi per un incontro amichevole in Sardegna. Ricordando, chissà, forse quella trattativa che condusse lo svedese in rossonero nell'estate 2010. Dopo una trattativa lampo con Adriano Galliani grande regista dell'operazione, Zlatan Ibrahimovic divenne un giocatore del Milan. A darne notizia al tecnico dell'epoca Max Allegri e alla squadra fu il presidente Silvio Berlusconi, atterrato con il suo elicottero a Milanello per annunciare il grande colpo di mercato. L'acquisto di Ibra mandò in visibilio milioni di tifosi milanisti e risultò poi decisivo per conquistare quello che resta l'ultimo scudetto conquistato dai rossoneri. Proprio da allora nacque il grande amore tra Zlatan e il Milan. Altri tempi, impossibile non ricordarli con nostalgia.

