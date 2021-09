La profezia di Ancelotti sulla Juve: "Cosa accadrà..."

Carlo Ancelotti è rimasto molto legato alla Serie A nonostante ora alleni in Liga il Real Madrid. L'ex tecnico del Milan ai microfoni di Radio Anch'Io lo Sport ha dato la sua opinione su uno dei campionati più equilibrati di sempre: "La Serie A è un campionato molto equilibrato, dove non c'è una sola favorita. Ci sono molte squadre che stanno venendo fuori e considerando che la Juve ha qualche difficoltà".

La profezia di Carletto

Ancelotti ha cercato di motivare le difficoltà della Juventus di Allegri: "Ha perso delle certezze e fa fatica a trovare identità e continuità precisa, sono cose che capitano ma penso che la Juve prima o poi verrà fiori ed è una delle candidate a vincere". Il tecnico di Reggiolo ha poi elogiato l'Inter di Simone Inzaghi incontrata e battuta al 90' in Champions League al termine di una gara in cui i nerazzurri avrebbero meritato di più: "L'Inter ha mantenuto la stessa struttura dell'anno scorso, cambiando allenatore e alcuni giocatori importanti. E' una squadra solida, che con noi ha giocato molto bene e ci ha messo in difficoltà".

Miele sul Milan

Ancelotti ha speso parole al miele per il suo Milan capitanato oggi da Stefano Pioli: "Sono contento che il Milan stia tornando ai suoi livelli. Diaz al Real non ha avuto spazio per ragioni di concorrenza, è un giocatore importante per noi e per la sua crescita considerando l'età era importante che giocasse. Siamo contenti di quello che sta facendo al Milan, è lì non per caso perché conosciamo la struttura della società e della squadra".