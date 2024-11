Ferrari, la McLaren fa la voce grossa

Ascolta ora 00:00 00:00

La McLaren si riprende la scena in Qatar gettando una secchiata d'acqua fredda sui sogni mondiali dei ferraristi. Norris si prende la mini pole davanti a Russell e Piastri con Sainz e Leclerc solo quarti e quinti. «Puntiamo alla doppietta», dice senza nascondere nulla Lando Norris che, perso il mondiale piloti, cerca consolazione in quello Costruttori. Sarebbe comunque un risultato storico visto che il team papaya non lo conquista dal 1998. Il vantaggio di 24 punti sulla Ferrari potrebbe gonfiarsi fin dalla gara sprint perché sui 100 chilometri Leclerc e Sainz hanno poche armi da sfruttare. Certo, tra le due McLaren c'è il terzo incomodo, George Russell, il vincitore di Las Vegas, che si è infilato a 0063 da Norris e davanti a Piastri. Può rovinare i piani McLaren, ma anche portare via punti preziosi alle rosse.

La pista doveva essere favorevole alle McLaren e così è stato, le Ferrari non hanno trovato l'assetto giusto, patendo un sottosterzo notevole soprattutto con le gomme più morbide. «Abbiamo sofferto tanto, nelle libere eravamo andati meglio. Ora dobbiamo reagire perché fortunatamente i punti in palio sono di più domenica», ha detto senza sorridere troppo Vasseur che spera di avere un aiuto dalla temperatura che alle 15 (ora di partenza della Sprint) sarà più elevata. «Ho dato tutto, ma siamo soltanto quarti e quinti. Non è grandioso vista l'importanza del weekend», ha aggiunto Charles che dopo il Q1 si era illuso di poter far meglio, di poter lottare con la McLaren fin dalla gara sprint. Invece lui e Carlos dovranno cercare di limitare i danni.

La sorpresa, probabilmente provocata dalle temperature più basse del previsto, è stata la Mercedes di Russell che ancora una volta è stato davanti a Lewis Hamilton di mezzo secondo. Lui ci proverà di sicuro, ha accumulato fiducia a Las Vegas. Chissà che la lotta là davanti non possa aprire scenari incoraggianti per chi insegue. È una Ferrari che deve davvero aggrapparsi a tutto.