Roberto Mancini positivo al Covid. E sul web il ct viene preso in giro

Roberto Mancini positivo al coronavirus. Nemmeno il commissario tecnico della nazionale è sfuggito al contagio. Secondo quanto riportato da Italpress e Lapresse l'ex allenatore dell'Inter è risultato positivo nell'ambito dei controlli periodici effettuati dalla Figc per i componenti degli staff tecnici delle nazionali in vista dei prossimi impegni tra amichevoli, l'11 novembre contro l'Estonia, e per le sfide di Uefa Nations League contro Polonia e Bosnia Erzegovina.

Il ct non sarà dunque in panchina in quanto dovrà rispettare la quarantena anche se sarà sicuramente sottoposto ad ulteriori controlli nei prossimi giorni per capire meglio la sua reale situazione dato che potrebbe anche trattarsi di un falso positivo un po' come accaduto ad Hakimi dell'Inter. A rendere nota la positività di Mancini ci ha pensato la Figc con una nota ufficiale: pare che il ct sia asintomatico e in isolamento presso la propria abitazione.

Positivo dopo la polemica

Proprio lo scorso 22 ottobre il ct era finito nel mirino della critica per via di una story su Instagram proprio sul coronavirus. Nella vignetta postata da Mancini infatti era ritratto un ammalato sdraiato su un letto di ospedale con il medico/infermiere di turno che domandava: "Hai idea di come ti sei ammalato?", con la seguente risposta al vetriolo nei confronti dei media ritenuti evidentemente responsabili da parte del ct di un "terrorismo" mediatico "Guardando i tg". Questo suo post aveva subito scatenato le polemiche social con utenti e giornalisti scatenati nei commenti:

Poi criticano Conte (il premier) perchè chiede a Ferragni e Fedez di sensibilizzare i ragazzi sull’uso delle mascherine. In un Paese dove il c.t. della nazionale di calcio, in un momento come questo, manda messaggi così. (E la #FIGC muta).#Mancini#dimissioni pic.twitter.com/YZwBw1eBOK — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 22, 2020

Non solo, perché l'ex allenatore di Lazio e Manchester City era finito nel tritacarne mediatico per via di un altro suo post nel quale citava una dichiarazione dell'ex generale nazista Goering durante il processo di Norimberga: "Come avete convinto il popolo tedesco ad accettare tutto questo? E' stato facile e non ha nulla a che fare con il nazismo, ha a che fare con la natura umana. Lo puoi fare in un regime nazista, comunista, socialista, in una monarchia o in una democrazia. L’unica cosa che si deve fare per rendere schiave le persone è impaurirle. Se riuscite a immaginare un modo per impaurire le persone, potete fargli quello che volete".

Ironia social

La notizia della positività del ct è diventata subito virale sui social con tanti utenti che hanno espresso la loro solidarietà nei confronti del ct ma con tanti altri che hanno invece preso di mira il tecnico jesino per via delle sue uscite infelici sul coronavirus delle scorse settimane. "Roberto Mancini, quello che diffonde meme sul virus che si prende guardando i tg, è positivo al covid19. Forse non ha spento bene la televisione" , "Mi sa che Mancini ha guardato troppi telegiornali" , "Roberto Mancini positivo al COVID19. Ricordiamo le sue idee a riguardo ", questi alcuni dei tanti commenti contro il ct della nazionale italiana:

