La tennista ha uno scatto d'ira: la racchetta finisce in faccia al bambino

Irina-Camelia Begu l'ha combinata grossa al Roland Garros ma fortunatamente il peggio è stato scongiurato. La tennista romena ha infatti scagliato per terra violentemente la sua racchetta che è però rimbalzata fin sugli spalti colpendo al volto un bambino. La 31enne di Bucarest ha perso le staffe durante il match di secondo turno del prestigioso torneo transalpino contro la russa Alexandrova e ha compiuto questo gesto che ha fatto velocemente il giro del web.

Il giudice di sedia le ha comminato immediatamente un warning e il supervisor del torneo chiamato a intervenire ha deciso di non squalificare Begu, se l’è cavata con la penalità. Ekaterina Alexandrova, però, è andata su tutte le furie per la mancata squalifica della sua avversaria e ha inveito contro l'arbitro. La russa, molto nervosa, dopo aver subito un break ha scagliato la pallina fuori dal campo con violenza rivolgendosi così nei confronti del direttore del match: "Posso farlo anche io, giusto?", ricevendo in cambio un warning.

La sfida, per la cronaca, è stata vinta in rimonta da Begu in 2 ore e 35 minuti di gioco per 6-7, 6-3, 6-4. Al termine del match la Begu dopo aver stretto la mano alla sua avversaria e all'arbitro, si è subito recata dal bambino colpito involontariamente al volto dalla sua racchetta per sincerarsi nuovamente delle sue condizioni e per regalargli una foto ricordo.

Prima la paura poi il sorriso: Begu colpisce involontariamente un bambino dopo aver scagliato la sua racchetta in tribuna, ma a fine match corre da lui a confortarlo e a farsi una foto-ricordo. Guaio rientrato, fortunatamente! #EurosportTENNIS | #RolandGarros | #RG22 pic.twitter.com/exxisQiPz3 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 26, 2022

