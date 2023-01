Ronaldo a secco all'esordio nel deserto

Prima partita ufficiale e subito vittoria per Cristiano Ronaldo con la maglia dell'Al-Nassr nel campionato saudita: un 1-0 all'Ettifaq che ha portato i gialli di Riyad in vetta alla classifica. La rete è stata segnata da Anderson Talisca, brasiliano che in passato aveva girovagato tra Europa (Benfica e Besiktas) e Cina (Guangzhou Evergrande). Gran colpo di testa dell'attaccante su cross dalla sinistra con Ronaldo a mancare per pochissimo il pallone ma poi pronto ad esultare assieme al compagno di squadra, abbastanza una rarità viste certe attitudini recenti di CR7. L'1-0 in realtà avrebbe potuto essere più largo, visto che tra i migliori in campo c'è stato il portiere dell'Ettifaq, Paulo Victor; curiosamente un altro brasiliano, uno dei tanti stranieri esotici presenti nel campionato saudita. Giusto per citarne un altro sempre dell'Ettifaq, lo svedese Robin Quaison, ex mezza meteora del Palermo in epoca Zamparini. Paulo Victor tra le parate effettuate si è esibito anche su una sberla da fuori di Cristiano Ronaldo, osannato dallo stadio Mrsool Park che si è riempito già prima dell'incontro. Un CR7 a cui è stata già data pure la fascia di capitano. Del resto c'era grande attesa per questa partita dopo l'esibizione di mercoledì in amichevole tra l'Al-Nassr e il Psg di Messi, con vittoria dei parigini per 5-4 in una sfida dai contenuti agonostici rivedibili, diciamo così. Venditori presi d'assalto così come il negozio ufficiale del club, che stando ad alcune fonti solo ieri ha venduto 400 magliette con il numero 7 sulla schiena del fuoriclasse portoghese: 300 riad a botta, al cambio 73 euro. Molte meno, ma comunque una cifra considerevole, delle 5mila magliette polverizzate nel giro di 24 ore dopo la presentazione di CR7. In attesa del primo gol, naturalmente.