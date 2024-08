Roncadelle miniera d'oro. Ha più titoli della Croazia

Ascolta ora 00:00 00:00

La favola di Roncadelle: un tris di campioni olimpici. Con la vittoria delle donne della pallavolo, diventano tre le medaglie d'oro conquistate in Francia dal paesino bresciano di 9.300 abitanti. Dopo i trionfi della 25enne Alice Bellandi nella categoria 78 kg del judo e del 32enne Giovanni De Gennaro nel kayak della canoa slalom, curiosamente giunti nel giro di una ventina di minuti uno dall'altro, è arrivato ieri quello di Anna Danesi, 28enne capitana e centrale dell'Italvolley. I suoi muri sono stati fondamentali in questa scalata delle azzurre verso l'Olimpo. Dove, appunto, l'atleta ritrova dei vicini di casa ed è in ottima compagnia. «La dedica va alla mia famiglia, al mio fidanzato, ai miei nonni, che non ci sono più e ai tanti allenatori e compagne che ho avuto negli anni, che mi hanno aiutato a raggiungere il mio sogno», ha raccontato Anna, che ha mosso i primi passi della sua carriera nel centro sportivo comunale ed è cresciuta nella società CSCI Roncadelle. Dopo questa tripletta roncadellese ai Giochi, il paesino è in festa, pronto ad accogliere i suoi eroi. Sono suonate pure le campane. Lo ha voluto il sindaco Roberto Groppelli, dopo il trionfo di ieri: «Non avevo più parole dopo i primi due ori, figuriamoci per il terzo. È un'emozione fortissima, una medaglia meritatissima. Abbiamo ricevuto un messaggio dal papà di Anna che indossava una maglia realizzata da noi. Anna è stata eccezionale come lo erano stati Giovanni e Alice nelle loro discipline, per noi è una grandissima soddisfazione e non vediamo l'ora di poterli riabbracciare tutti e festeggiarli come meritano». Una festa dorata che avverrà a settembre, dopo le meritate vacanze dei tre leoni bresciani. «Ci stiamo attrezzando. Non abbiamo fatto programmi per scaramanzia», spiega Groppelli. In attesa delle celebrazioni, il primo cittadino ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram insieme ai tre olimpionici. Si è detto «onorato di avere dei concittadini come loro, dimostratisi dei campioni nello sport e nella vita». Dei tre, De Gennaro è l'unico che vive ancora nel paese alle porte di Brescia, mentre la Bellandi ha la sua famiglia lì, compresa la nonna 96enne, che ha detto. «La mia Alice è un fenomeno. Prima di questi Giochi le ho scritto una lettera: "La cosa più importante che ti lascio per sempre è l'esempio che ti ho dato"».

Nel medagliere olimpico, Roncadelle chiude a un virtuale 28° posto, con lo stesso numero di ori di Paesi come Brasile, Iran, Ucraina, Romania e Belgio e davanti a Nazioni con buone tradizioni sportive come Cuba, Danimarca, Croazia, Giamaica, Svizzera e Portogallo.