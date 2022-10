La Sampdoria ha scelto il nuovo tecnico: in panchina arriva Stankovic

Dejan Stankovic è il nuovo allenatore della Sampdoria. La notizia era già nell'aria, ma l'ufficialità è arrivata soltanto oggi. L'ex centrocampista di Lazio e Inter, allenatore in precedenza della Stella Rossa, prende il posto di Marco Giampaolo che era stato esonerato domenica scorsa al termine del match perso per 3-0 a Marassi contro il Monza.

Il serbo, 44 anni compiuti un mese fa, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con opzione fino al 30 giugno 2024. Ha guidato la Stella Rossa dal dicembre 2019 all'estate scorsa, vincendo tre campionati consecutivi, poi le dimissioni, in agosto, dopo l'eliminazione nei preliminari di Champions League, la terza di seguito. In precedenza aveva ricoperto l'incarico di vice di Andrea Stramaccioni all'Udinese nella stagione 2014-15 prima di una breve esperienza nel settore giovanile dell'Inter da novembre a dicembre 2019.

Sarà il terzo tecnico serbo nella storia della Sampdoria, dopo Vujadin Boškov e Sinisa Mihajlovic. Il primo, icona del club ligure, lo aveva fatto esordire in Nazionale mentre il secondo invece ha allenato la Samp dal 2013 al 2015 ed è un suo grande amico. In questa avventura Stankovic sarà accompagnato anche da Nenad Sakic che dovrebbe essere il suo vice. Per lui si tratta di un ritorno in blucerchiato dopo le precedenti esperienze da calciatore (1998-2005), e da vice allenatore di Mihajlovic anche ai tempi della Sampdoria.

Come sarà la Samp di Stankovic

Aggressività, coraggio e un grande cuore, Stankovic proverà a trasferire alla Samp quelle che erano le sue peculiarità da calciatore, ripartendo dal suo 4-2-3-1, il sistema di gioco che ha più utilizzato nelle ultime tre stagioni alla guida della Stella Rossa. La difesa a 4 garantirebbe ai giocatori di ripartire da meccanismi difensivi già noti. Dunque, Bereszynski e Augello terzini, con la coppia Murillo-Colley al centro della difesa.

A centrocampo Rincon e Villar saranno i due mediani incaricati di difendere e costruire il gioco verso i tre uomini che supporteranno l’unica punta schierata. Ad oggi, Caputo è fortemente indiziato di mantenere il suo posto da titolare (con Quagliarella e Pussetto pronti a dare il loro apporto). Fra i tre uomini da schierare sulla trequarti, Gabbiadini e l’unico serbo della rosa, Djuricic, faranno gli esterni, mentre Sabiri guiderà le operazioni al centro.

"Mi ricordo la storia della grande Sampdoria - ha detto, durante il colloquio di ieri con il presidente Marco Lanna, come riportato dall'emittente tv ligure Primocanale - e avrei voluto essere in campo a Sofia nella semifinale di Champions, ma ero troppo piccolo. Per me l'approdo alla Samp è un grande successo. La situazione non mi spaventa, mi basta la storia del club: sono contento dei giocatori a disposizione".

Stankovic dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento e farà il suo esordio sulla panchina doriana sabato sera contro il Bologna di Thiago Motta. Il suo compito sarà ora di risollevare le sorti della squadra dopo un avvio di stagione da incubo e l'ultimo posto in classifica.

