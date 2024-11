Scacchi, il bimbo prodigio mangia re e regine con gli adulti

Ascolta ora 00:00 00:00

Il bambino prodigio dà scacco matto. Si chiama Anish Sarkar e a soli 3 anni, 8 mesi e 19 giorni è già entrato nella storia come il più giovane giocatore di scacchi di sempre. Nato il 26 gennaio 2021 a Kaikhali, a nord di Kolkata, in India, la sua ascesa nel circuito della federazione mondiale (FIDE) è tanto rapida quanto impressionante. Ha preso parte a un torneo statale riservato agli under 13, sfidando e sconfiggendo avversari più grandi ed esperti. Ma ora che ha acquisito i punti necessari per entrare nella classifica internazionale potrà infatti partecipare a competizioni con gli adulti. Così può coronare il sogno di incontrare per la prima volta il suo eroe, Magnus Carlsen, il norvegese che guida il ranking mondiale.

La passione di Anish per questo sport è iniziata guardando i video su YouTube. Sua madre ha raccontato che il figlio ha chiesto «papà, mamma, voglio un tavoliere dove posare le pedine». Poi ha iniziato a mangiare non solo il plasmon ma pure alfieri e torri e da quel momento si allena fino a otto ore al giorno, guidato dal grandmaster Dibyendu Barua, il suo allenatore. «Anish ha sicuramente del potenziale, ma ha ancora molta strada da fare, ha detto Barua. Ma il bimbo si farà, parafrasando De Gregori.

Del resto il maggior pregio del piccolo Anish è la concentrazione, che è notevole. Dovete vederlo con gli occhi incollati sullo scacchiere. Ovviamente deve stare seduto in cima a una pila di sedie per raggiungerla, altrimenti non riuscirebbe a muovere le pedine. Sarebbe un peccato non farlo giocare.

Gli esempi di precocità nello sport sono molti. La venezuelana Camila Iachini ha vinto 25 medaglie nella BMX freestyle prima ancora di compiere otto anni.

Alle Olimpiadi di Tokyo, dove la britannica Sky Brown ha conquistato il bronzo a 13 anni, la piccola giapponese Kokona Hiraki ha preso l'argento nello skateboard a 12. Quest'anno il tuffatore cinese Huang si è intascato un titolo mondiale a 13, sulle orme della connazionale Fu Mingxia, a 12. Nel nuoto, l'azzurra Benedetta Pilato a 14 anni ha chiuso seconda ai Mondiali 2019.