"Scapoli e ammogliati", l'affondo di Sacchi su Inter e Milan

Il derby di Coppa Italia tra il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi non è per niente piaciuto ad un grande esteta del calcio come Arrigo Sacchi. L'ex allenatore di Fusignano, infatti, nel suo consueto appuntamento con l'editoriale sulla Gazzetta dello Sport ha commentato la Stracittadina meneghina evidenziando le tante falle di entrambe le squadre: "A un certo punto, dico la verità, mi sembrava una partita tra scapoli e ammogliati", l'affondo di Sacchi.

Per l'ex allenatore rossonero, infatti, in una partita del genere a trarre vantaggio dalla cosa è stata la squadra di Simone Inzaghi: "Con queste modalità l’Inter è avvantaggiata rispetto al Milan, perché può sfruttare la maggiore qualità tecnica e la maggiore esperienza" , la disamina lucida di Sacchi che ha poi un po' bacchettato il Diavolo: "Il Milan, soltanto se è compatto, se gioca “di squadra”, come un vero collettivo, può dire la sua. Altrimenti non c’è il pressing, non c’è l’organizzazione, non c’è la sinergia tra i reparti e tra i singoli. Se i rossoneri sono sparpagliati per il campo, mostrano tutti i loro limiti".

Secondo l'ex allenatore di Parma e Atletico Madrid, inoltre, questa vittoria darà ulteriore slancio all'Inter in questo rush finale ma nel contempo la sconfitta bruciante non deprimerà il Milan: "Il successo darà forza all’Inter, che però si era già ripresa dopo il periodo negativo. Non penso che la sconfitta possa influire sul morale del Milan: i rossoneri hanno il dovere di credere nelle loro qualità, nel loro spirito di sacrificio e nel loro entusiasmo. Sono giovani, e quando si è giovani le batoste si superano in fretta. L’importante, però, è che tornino a essere compatti e uniti".

Il rush finale

7 partite per l'Inter, 5 per il Milan. I nerazzurri avranno in più da giocare il recupero di campionato il prossimo 27 aprile e la finale di Coppa Italia, dove attende la vincente tra Fiorentina e Juventus, il prossimo 11 maggio. Lazio-Milan e Inter-Roma il prossimo turno di campionato, poi il recupero dei nerazzurri in casa del Bologna. La 35esima giornata vedrà opposti i rossoneri a San Siro contro la Fiorentina mentre l'Inter giocherà ad Udine. Inter-Empoli e Verona-Milan alla 36esima con la Beneamata che giocherà poi la finale di Coppa Italia. Cagliari-Inter e Milan-Atalanta al penultimo atto di una stagione tiratissima e chiusura con Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria. Vincerà chi avrà i nervi più saldi e chi saprà sfruttare ogni episodio a proprio vantaggio.