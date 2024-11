Sci, slalom alla Shiffrin. Fra i pali poco azzurro

Ascolta ora 00:00 00:00

Mikaela Shiffrin fa 98 e riapre, vincendo, la stagione dello slalom e un'altra renna. L'americana si impone in Finlandia sulla Black di Levi, davanti a Katarina Liensberger (79/100) e Lena Duerr (83/100). Nulla di nuovo, anche per le azzurre: se Lucrezia Lorenzi chiude la prima run, senza qualifica, ma toccandosi il braccio listato a lutto, nel nome della sorella, alla seconda manche approda solo Martina Peterlini, poi 17sima a 2"78.

Oggi tocca ai signori dello slalom (Dirette Tv alle 10 e 13). L'ultimo italiano sul podio è stato Giuliano Razzoli, terzo a Wengen nel 2022, 12 anni dopo l'oro olimpico di Vancouver. Manfred Moelgg, re di Zagabria nel 2017 è stato, invece, l'ultimo a vincere. In squadra milita ancora oggi un loro compagno: Stefano Gross, 38 anni. È in questo perimetro che si è interrotta la luna di miele degli azzurri con i pali dello slalom. Eravamo i migliori al mondo. Oggi arranchiamo.

Lontanissimi i tempi del maestro Giorgio Rocca, imbattibile, ma quasi 20 anni fa. Anche in gigante, tolto l'argento di Luca De Aliprandini, classe 1990, ai Mondiali di Cortina 2021, i tempi di AT prima, Max Blardone, Davide Simoncelli, dello stesso Moelgg, ma anche di anche Patrick Thaler e Cristian Deville sono epica. L'astinenza del maschio azzurro si alterna a storie bellissime più recenti, come quelle del 25enne Alex Vinatzer, bronzo a Courchevel 2023, ed altri due podi in curriculum. Poi ci sono le top 10 dell'ormai trentenne Tommaso Sala .

Vinni ci ha, però, abituato alle montagne russe nei risultati: da un paio di stagioni si è espresso anche in formato gigante e il quinto posto all'opening di Soelden da fiducia.

Intanto l'Italia spera di non farsi troppo male oltre il circolo polare artico. Al via, oltre a Vinatzer, Gross e Sala, saranno due millennial Tobias Kastlunger e Tommaso Saccardi.