Segnali di vera Paolini a Cincinnati

Luci e ombre da Cincinnati in queste calde giornate in Ohio. Il sole fa da capolino sul cemento americano e tra il pubblico c'è la necessità di munirsi di crema per evitare fastidiose scottature. Di scottature di altra natura ne ha avute Jasmine Paolini, in un 2025 che sembrava aver preso una forma lusinghiera col sigillo degli Internazionali d'Italia. Un successo illusorio nel percorso dell'azzurra, viste poi le sconfitte in serie delle ultime uscite che l'hanno fatto piombare in una fase di grande confusione: addio al coach spagnolo Marc Lopez e inserimento nel team di Federico Gaio. Con lo spirito di ritrovarsi, la giocatrice tricolore ha approcciato al suo esordio nel secondo turno (essendo testa di serie n.7) contro la greca Maria Sakkari. Nell'annata le due si erano già incrociate a Madrid ed erano stati dolori per la toscana: solo tre game rimediati (6-2 6-1). Il confronto si è sviluppato su binari molto diversi, in cui Paolini ha fatto valere il suo peso di palla superiore, andando però troppo a corrente alternata. Un up&down costante, sublimato dalla disputa di due tie-break (7-6 (2) 7-6 (5)) che hanno sorriso all'italiana.

Di tenore differente la prova di Luciano Darderi. Il sorteggio gli aveva riservato, nella sua posizione di n.29 del seeding, l'argentino Francisco Comesana. Un incrocio alla portata per un Darderi in forma, ma un problema alla schiena ha condizionato l'incedere dell'italo-argentino fin dal primo quindici.

Conclusione: ritiro sul 6-4 3-1 per Comesana e appuntamento agli US Open dal 24 agosto. Bisognerà aspettare meno per rivedere in azione Jannik Sinner che disputerà il terzo turno di Cincinnati alle 01.00 italiane di domani contro il canadese Diallo.