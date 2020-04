Serie A, i club all'unanimità: ''Portare a termine la stagione''

L'Assemblea della Lega Serie A, riunita questa mattina ha confermato, con voto unanime di tutte le venti società collegate in video conferenza, l'intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020.

Nonostante le dichiarazioni del ministro Spadafora, che nella serata di ieri aveva espresso più di qualche scetticismo sul prosieguo della stagione, la ripresa del campionato di Serie A sembra avvicinarsi sempre di più. Con una ritrovata unità non prevedibile in questi termini, viste le divisioni emerse negli ultimi tempi l’Assemblea della Lega Serie A, riunita questa mattina, ha confermato, con voto unanime di tutte le venti società collegate in video conferenza, l’intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora ovviamente il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza.

Nessuna spaccatura dunque all'interno della Lega Serie A, come paventato ieri con la presenza di sette club della massima serie, contrari alla ripresa del campionato per motivi di salute e sicurezza. La Serie A è compatta e vuole portare al termine la stagione. Questo il comunicato emesso dopo la riunione: "L'Assemblea della Lega Serie A si è riunita questa mattina e ha confermato, con voto unanime di tutte le venti Società collegate in video conferenza, l'intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza. La ripresa dell'attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2, come già evidenziato in passato, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc, nonchè in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori".

Il vertice di domani

La Serie A aspetta la decisione ufficiale per poter ricominciare e questa potrebbe avvenire già domani 22 aprile. Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha fissato un incontro in videoconferenza nella mattinata con la Figc, i presidenti di Lega Serie A, Serie B, Lega Pro, nonché i presidenti di Aic, Aia, della Federazione Medici Sportivi e una delegazione del Comitato Tecnico Scientifico istituito dalla Figc per un confronto sul protocollo medico sanitario per l’eventuale riavvio degli allenamenti e delle competizioni calcistiche. Insomma c'è tanta voglia di ricominciare e proprio questo sembra il momento giusto per il calcio italiano di ritrovare coesione ed uniformità di vedute.

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?