Serie A, il nuovo calendario. Juventus-Inter domenica alle ore 20.45

Manca soltanto l'ufficialità Juventus-Inter, la partita della discordia, si giocherà domenica 8 marzo alle 20.45, con l’Allianz Stadium però che resterà a porte chiuse.

Dopo l'emanazione del nuovo decreto del Governo, che ha disposto un mese di manifestazioni sportive a porte chiuse, la Lega Serie A si adegua decidendo di disputare le partite senza pubblico, l'unica decisione possibile per garantire il prosieguo del campionato. Un mercoledì davvero convulso, che si era aperto con le dichiarazioni del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che aveva fissato il percorso da seguire: ''Il campionato va avanti ma solo a porte chiuse''.

I vertici del calcio italiano, riuniti nel Salone d'onore del Coni a Roma hanno preso una decisione sui recuperi della Serie A dovuti ai rinvii per il Coronavirus. Non sono mancate le polemiche dopo un Consiglio durato circa quattro ore ma è stato in ogni caso raggiunto l'accordo di recuperare subito le 5 gare non disputate nell'ultimo week-end: 1 partita da giocare sabato 7 marzo e 4 domenica 8 marzo. Juve-Inter, il match scudetto si giocherebbe così domenica sera mentre l'ipotesi di posticiparla a lunedì, per giocare con il pubblico, a questo punto non appare più praticabile. Il campionato poi ripartirebbe normalmente slittando di una settimana.

All'insegna di un grande realismo le dichiarazioni di Beppe Marotta, dopo la riunione: "Bisogna farlo, vista la situazione. Le porte chiuse sono l'unico strumento per portare avanti il campionato, siamo in attesa di un provvedimento del governo. Si è ritrovata unità di intenti all'interno della Lega per la regolarità del campionato" , precisando: "Juve-Inter può giocarsi domenica sera o lunedì". "Ora è importante ritrovarci subito in assemblea ed elaborare una strategia comune per dare regolarita' al campionata e garantire la continuità gestionale alle nostra società" , ha aggiunto all'Ansa lo stesso Marotta. "Peccato per oggi - ha proseguito -, è mancato il numero legale, ma occorre indire di nuovo una assemblea, che sia formale o informale, per delineare una strategia precisa a salvaguardia del fenomeno sportivo e dei singoli club".

Rinviate inoltre come noto le due semifinali di Coppa Italia: Juve-Milan era in programma oggi, Napoli-Inter domani. Bisognerà vedere adesso il cammino di Juve e Inter in Europa, ma è possibile che le due gare di Coppa Italia si giochino il 20 maggio, chiedendo all'Uefa la possibilità di disputare la finale il 27 maggio (ma in questo caso non certo all'Olimpico). Insomma si va avanti nel caos più totale in attesa di tempi migliori.

Il programma del weekend

7 marzo 20:45 Sampdoria-Verona

8 marzo 12,30 Milan-Genoa

8 marzo 15:00 Parma-Spal e Sassuolo-Brescia

8 marzo 18:00 Udinese-Fiorentina

8 marzo 20:45 Juventus-Inter

