"Shiffrin pigliatutto, ma io guardo il mio cronometro"

Sarà ancora l'anno della tigre Mikaela Shiffrin e del dragone Marco Odermatt? Oggi (Dirette Tv ore 10.13) sulle nevi di Soelden si parte con il gigante femminile. La 58sima coppa del Mondo di sci alpino sarà lunghissima: anno senza né Mondiali né Olimpiadi, ma con 90 gare senza combinata e paralleli. Gli uomini voleranno due volte negli Usa, per le ragazze, new entry la canadese Mont Tremblant. Fra le tappe nel Belpaese, la novità è l'opening di velocità a Cervinia: annullato lo scorso anno. Il cancelletto si apre in Svizzera, il traguardo si taglia in Italia. Oggi, ladies first: fra loro c'è Marta Bassino, classe 1996 da Borgo san Dalmazzo, campionessa gentile fuori, d'acciaio dentro. Consacrata con l'oro mondiale 2023 in superG, plasmata da un destino che le ha regalato difficili momenti privati, dosa tenacia e sensibilità proprio come si alternano le rosse e le blu in pista.

Marta, ci siamo?

«Parte atletica e a secco molto bene, ottimi riscontri in Argentina. Soelden, però, è sempre un'incognita: si gareggia subito sul ghiaccio».

La coppa generale già vinta da Brignone può non essere più un miraggio per un'altra azzurra forte come lei sia in gigante sia in superG?

«Posso contare solo su due discipline, ma per la generale serve moto di più. Voglio confermare l'oro mondiale con risultati solidi in superG e restare ad altissimo livello in gigante».

Con le compagne si sente un po' come l'allieva che ha superato le maestre?

«Sono cresciuta anche grazie al tridente Brignone, Curtoni, Goggia. Però mi sono sempre ritagliata il mio spazio».

Per la overall sarà ancora Shiffrin pigliatutto?

«Come tutte le mie colleghe siamo capitate nella sua era».

Ma è anche la vostra «era»!

«Vero, infatti, io faccio i conti su me stessa e al massimo col cronometro».

Per sognare più alto basta un poco di zucchero e di velocità si direbbe parafrasando Mary Poppins

«La velocità mi tenta: su Cervinia deciderò. Gli altri anni avevamo un blocco di training in Canada. Il nuovo calendario influirà sia sulla preparazione delle gare tecniche successive, sia sulla scelta di debuttare subito in velocità».