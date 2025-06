Sinner e Alcaraz a caccia della consacrazione

Ascolta ora 00:00 00:00

«La presenza di Alcaraz si sente»: Jannik Sinner ha la sua bestia nera e la finale di oggi al Roland Garros, dodicesima sfida tra i due, è l'occasione per far sentire a sua volta chi è davvero il numero uno del mondo, aldilà della classifica. È questione di terra rossa, in questo caso, la superficie che lo spagnolo ama di più, ma che è stata anche quest'anno quella del rilancio del nostro campione, tornato all'attività senza più pensieri. «In realtà non pensavo davvero di arrivare in finale» ha detto con modestia Jannik, ma se fosse vero la rabbia ha fatto più della tecnica. E questa può diventare un'arma in più anche nella sfida decisiva per la Coppa dei Moschettieri.

La partita contro Djokovic ci ha restituito insomma un Sinner di un livello quasi irraggiungibile, anche per il tennista che ha vinto più di tutti. Un match durissimo, quanto lo vedremo oggi quando servirà essere perfetti. Poi c'è il quasi di cui sopra, che significa come contro Carlos - avanti 7-4 nei precedenti (l'ultimo, fresco, è la finale di Roma) -, ci sia in palio pure qualcosa di più di uno Slam, che per Alcaraz sarebbe il quinto, mentre per Jannik il quarto, nonché il terzo consecutivo. C'è, diciamolo, qualcosa nell'aria: «Carlos ha tanto carisma, tanta aura, lo si vede quando entra in campo - ha spiegato l'altra sera il Fenomeno Rosso -. Ma alla fine questo serve al tennis: più persone sono così meglio è, fanno avvicinare la gente al nostro sport». Sottinteso, naturalmente, che lo stesso carisma ce l'ha anche lui. Però una vittoria aiuterebbe anche in questa sfida.

Insomma, davvero il tennis ha voltato pagina: la dichiarazione di Djokovic dopo la semifinale («potrebbe essere stata la mia ultima partita al Roland Garros, per questo ero emozionato all'uscita. Se è così davvero, sono contento di aver combattuto») è solo la certificazione del cambio generazionale definitivo. E, per il momento, ne restano solo due: «Giocare contro Jannik è sempre bello da vedere, anche se non sempre da giocare però... - ha sottolineato con un po' di humor Alcaraz -. Partite come quella contro Novak ti danno indicazioni su dove devi migliorare per essere all'altezza». Speriamo non abbia preso troppo bene gli appunti. Tutto è pronto, dunque: la finale andrà in onda pure in chiaro sul Nove, e l'attesa è tale che probabilmente verrà battuto il record di venerdì sera, quando Eurosport ha segnato il miglior risultato di sempre con 1.317.

000 spettatori collegati in pay Tv, pari a uno share del 7.9% totale. Il primato di sempre per un match Roland Garros e per una semifinale Grand Slam. Chissà allora che numeri se oggi si sentirà di più la presenza di Jannik. Tv: alle 15 Eurosport e in chiaro sul Nove