Smacco della Germania all'Italia: Leotta "rimbalzata"...

Nuovo smacco della Germania all'Italia.

Diletta Leotta è stata rimbalzata dai buttafuori del Berghain, club super cool di Berlino, nonostante la nostra si sia presentata con sorriso smagliante e un cappotto giallo peloso. Roba che al Brennero dovremmo fare selezione fermando tutti quelli che hanno i sandali col calzino.

***

A Roma Mancini al termine del derby contro la Lazio ha preso una bandiera biancoceleste con la sagoma di un topo e l'ha sventolata sotto la sud, i laziali se la sono presa e lui ha chiesto scusa: «Non volevo offendere». Pensa se avesse voluto..

***

Davanti a Macron per l'inaugurazione della piscina olimpica di Parigi il tuffatore Jandard è scivolato sul trampolino finendo in acqua come un... salume.

Sull'onda della popolarità è stato in tv ma, per ironia della sorte, è stato intervistato dalla giornalista dal nome che anche in Francia ricorda la sua caduta: Lea Salamé.

***

Dopo il brutto caso al giro dei Paesi Baschi e le cadute di ieri alla Parigi-Roubaix ormai è ufficiale: il ciclismo è da considerarsi tra gli sport estremi.

***

La partita più temuta dai grafici in A è Cagliari-Atalanta, per evitare di lasciare in onda la scritta CAG-ATA per 90' questa volta su Dazn si è optato per un camuffatissimo CA-ATL.

***

«Gol passesco di Sielinski», dice su Dazn Fabio Bazzani, nato a Bologna con la zeta dolce.

