"Apri la cassaforte...": la notte di terrore di Smalling

Rapina nella notte in casa del calciatore della Roma Chris Smalling: tre uomini armati sono entrati nell'abitazione e lo hanno costretto ad aprire la cassaforte, rubando Rolex e gioielli.

Terribile disavventura per il difensore Chris Smalling. Tornato a casa dopo la bella serata dell’Olimpico, nella quale la Roma ha conquistato la semifinale di Europa League, ha vissuto dei momenti di terrore insieme alla moglie Sam e al figlio Leo di due anni, per fortuna tutti illesi. Il difensore giallorosso stava dormendo quando nella notte tre uomini armati e incappucciati hanno fatto irruzione costringendolo ad aprire la cassaforte. Un periodo decisamente no per il difensore, assente ieri nella sfida contro l'Ajax per il perdurare del problema al ginocchio sinistro per il quale nei giorni scorsi era stato in Spagna per un consulto.

Tre malviventi hanno fatto irruzione con il volto travisato nella sua villa in zona Appia Antica, tra l'Ardeatina e l'Eur, nel cuore di Roma, e costretto il calciatore ad aprire la cassaforte e a consegnargli denaro, gioielli, costosi orologi Rolex ed altri oggetti di valore presenti in casa, facendogli aprire la cassaforte. Una volta ottenuto il bottino che speravano, i rapinatori si sono dati alla fuga. Intorno alle cinque di mattina la moglie ha chiamato la polizia, subito accorsa, che ha trovato ovviamente la famiglia Smalling molto provata. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato, che hanno ascoltato il giocatore e svolto gli accertamenti di rito. Le indagini sono in corso, è caccia ai tre malviventi.

I precedenti

Non mancano casi analoghi avvenuti nell'ultimo periodo sempre nella capitale. A novembre, alla vigilia di Fiorentina-Roma, alcuni ladri si erano introdotti nella villa di Paulo Fonseca, a Monteverde, per rubare orologi e oggetti preziosi per un valore di circa 100mila euro. Per fortuna però Fonseca e famiglia non erano in casa. Il furto a casa dell'allenatore portoghese seguì di una settimana quello subito dal giocatore della Lazio Joaquin Correa. Anche in quel caso i ladri hanno agirono mentre l'attaccante biancoceleste era in campo, scappando poi con circa 7mila euro in contanti, gioielli ed orologi di lusso. Rapine in casa ma anche in strada, come accaduto ad un altro calciatore della Roma, Bryan Cristante, che riuscì a mettere in fuga due malviventi che lo volevano rapinare del Rolex mentre si trovava in viale Angelico, zona Prati-Trionfale. In quel caso il centrocampista, reagì al tentativo messo in atto da due rapinatori e riuscì a farli desistere dai propri intenti facendoli scappare a mani vuote.

