Spalletti fa la sua Italia. 10 reduci di Wembley e il "riposato" Fagioli

La missione Euro 2024 degli azzurri campioni in carica è iniziata. A 22 giorni dal debutto con l'Albania, Luciano Spalletti ha scelto i trenta elementi dell'Italia che saranno a Coverciano da venerdì 31 e che diventeranno 26 nella lista che sarà inviata all'Uefa il 6 giugno.

Prima chiamata per il duttile Calafiori, seconda convocazione per Bellanova, Folorunsho e Fagioli, tornato in campo per 22 minuti a Bologna dopo i sette mesi di squalifica per il caso scommresse. Una scelta quella del ct che ha puntato sul recupero anche umano del calciatore (ma rischia il «taglio» nella lista finale) e che ha portato all'esclusione di uno dei campioni d'Europa, l'altro juventino Locatelli. Una questione più che altro tattica: nella difficile stagione bianconera Allegri lo ha impiegato davanti alla difesa e la sua stagione è stata più ombre che luci. Un'esclusione che non si aspettava, tanto che nelle sue storie su Instagram ha commentato l'esclusione con una «pagina» comepltamente nera.

Restano fuori anche Immobile, mai di fatto nei piani di Spalletti, il difensore Gatti, scalxato da un Buongiorno in crescita continua, e - in assenza di Berardi e Zaniolo - Politano a cui è stato preferito El Shaarawy. Tornano in gruppo il torinista Ricci e il portiere Provedel che dovrebbe essere l'escluso dei 4 che lavoreranno nel centro tecnico fiorentino. Sono dieci i reduci del gruppo campione d'Europa a Wembley con Roberto Mancini nel 2021. Primo allenamento il 31 maggio, poi le amichevoli del 4 giugno a Bologna con La Turchia e il 9 a Empoli con la Bosnia.

I convocati: portieri Donnarumma (Psg), Meret (Napoli), Provedel (Lazio), Vicario (Tottenham); difensori Acerbi, Bastoni, Darmian e Dimarco (Inter), Bellanova e Buongiorno (Torino), Calafiori (Bologna), Cambiaso (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Mancini (Roma), Scalvini (Atalanta); centrocampisti Barella e Frattesi (Inter), Cristante e Pellegrini (Roma),

Fagioli (Juventus), Folorunsho (Verona), Jorginho (Arsenal), Ricci (Torino); attaccanti Chiesa (Juventus), El Shaarawy (Roma), Orsolini (Bologna), Raspadori (Napoli), Retegui (Genoa), Scamacca (Atalanta), Zaccagni (Lazio).