L'A.I. tifa Sinner. Carote per Nole

Ascolta ora 00:00 00:00

Tifare Zverev in Finale agli Australian Open contro Sinner, per Djokovic, è stato un boomerang, che l'intelligenza artificiale immagina pure a forma di carota (sopra).

***

Allegri era «il problema della Juve» ma in 22 giornate aveva fatto 53 punti, «la soluzione» Thiago Motta invece ne ha raccolti 37: uno in meno perfino di Gigi Maifredi.

***

Scene da far west a San Siro con l'allenatore del Milan Conceiçao che si parla a brutto muso con Calabria. L'ex capitano è ai margini e magari potrebbe pensare di andare all'Inter dall'allenatore che lo ha fatto vincere di più... quel Simone Inzaghi che gli ha concesso uno Scudetto e una Supercoppa italiana.

***

Pardo commenta il calcio in modo fresco e giovane, ma se parla di arbitraggi cita acronimi incomprensibili tipo Spa o Dogso che a casa fanno urlare gli abbonati Dazn come Nanni Moretti: «ma come parla?!».

***

Rai1, Affari Tuoi, De Martino a un concorrente: «Tu sei un grandissimo tifoso del Messina... mi fai quel coro che mi piace tanto?». Il pacchista gasatissimo: «Insieme!». De Martino: «E io che ne so?!».

***

Dopo 60 milioni spesi e un solo gol in sette mesi all'olandese della Juve hanno dato il soprannome definitivo: Flopmeiners.

***

Alla discesa di Biathlon ad Anterselva un tifoso vede la telecamera e tira fuori un foglietto con scritto «Cairo Vendi».

***

Con la sua prima dichiarazione Kolo Muani ha già fatto soffrire i tifosi della Juve, il suo «voglio vincere la Champions» ha rigirato il dito nella piaga.

@duppli