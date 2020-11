La confessione choc dell'arbitro. Ecco la verità sul "gol di Muntari"

La stagione 2011-2012 di Serie A è stata avvelenata dall'episodio arbitrale in Milan-Juventus. Muntari colpisce di testa, Buffon respinge la sfera ben oltre la linea di porta ma per il guardalinee e l'arbitro Paolo Tagliavento non è gol. La partita continua tra le vibranti proteste rossenere e terminerà sul punteggio di 1-1 frutto dei gol di Nocerino siglato al 14' e di Matri a sette minuti dalla fine. Il gol di Muntari avrebbe portato il Milan sul 2-0 chiudendo di fatto la partita in favore dei rossoneri che avrebbero fatto l'allungo decisivo per lo scudetto vinto poi dalla Juventus di Antonio Conte che diede il via al primo dei nove scudetti consecutivi.

La marcia indietro

L'arbitro di quella partita era l'esperto Paolo Tagliavento della sezione di Terni che oggi a distanza di otto anni e mezzo da quell'episodio incriminato ha ammesso l'errore ai microfoni dell'Avvenire: "Sono certo che il VAR mi avrebbe permesso di evitare i cinque più grandi errori della mia carriera, come il gol non assegnato a Muntari in Milan-Juventus" , inizia così il commento dell'ex fischietto oggi dirigente della Ternana.

“Adesso sono assolutamente favorevole alla tecnologia in campo. Durante la fase di sperimentazione ero il più scettico fra i miei colleghi, poi mi sono bastati i primi 45′ di Inter-Fiorentina per capire cosa mi ero perso in tutti quegli anni. Se ne avessi beneficiato prim anche io... Oggi comprendo meglio la reazione dei calciatori quando protestano per l’errore arbitrale, mentre non capisco perché nel 2020 non si dia la possibilità agli arbitri di poter discutere e giustificare il loro operato a fine gara. Sarebbe utile, quanto meno ad abbassare i toni e a non creare mostri" , questa la chiosa finale di Tagliavento.

C'è da dire che anche i calciatori non aiutarono arbitro e guardalinee in quell'occasione con Gigi Buffon che al termine del match ammise candidamente: "Non mi sono reso conto del gol di Muntari, ma in ogni caso non avrei aiutato l'arbitro".

Il tabellino di quella partita

Milan: Abbiati; Abate, Mexes, Thiago Silva, Antonini; Nocerino, Van Bommel, Muntari; Emanuelson (72' Ambrosini); Pato (46' El Shaarawy), Robinho (a disp. : Amelia, Bonera, Yepes, Zambrotta, Inzaghi). All. Allegri



Juventus: Buffon; Bonucci, Barzagli, Chiellini; Lichtsteiner, Marchisio, Pirlo, Vidal, Estigarribia (46' Pepe); Quagliarella (70' Matri), Borriello (54' Vucinic) (a disp. Storari, Caceres, Giaccherini, Del Piero). All. Conte

L'episodio incriminato

