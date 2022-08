Tensione a Gaza, annullata l'amichevole Juventus-Atletico Madrid

Juventus-Atletico Madrid, ultimo test pre-campionato dei bianconeri di Allegri prima del debutto a Ferragosto allo Stadium contro il Sassuolo, non verrà disputata. L'amichevole, inizialmente prevista domani sera, domenica 7 agosto, con calcio d'inizio alle ore 20:45 al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, è stata annullata a causa dell'escalation del conflitto nella Striscia di Gaza.

Una decisione obbligata visto che nelle ultime ore è riesplosa la tensione tra Israele e Gaza in seguito all'offensiva dello Stato ebraico in cui è stato ucciso il capo della Jihad islamica e dall'enclave palestinese sono stati lanciati razzi nel sud di Israele. L'enclave costiera palestinese governata da Hamas si trova ad appena 70 chilometri da Tel Aviv.

L'ipotesi che si potesse spostare a Torino, giocando a porte chiuse all'Allianz Stadium, è stata scartata per le difficoltà di organizzare la partita con così poco preavviso. Tuttavia sia per la Juve che per l'Atletico resta la necessità di disputare un ultimo test e mettere minuti nelle gambe prima dell'inizio della stagione. La notizia, anticipata da alcuni quotidiani spagnoli, è stata poi confermata dai due club con un comunicato.

La nota

"In ragione degli ultimi sviluppi, l'amichevole tra Atletico Madrid e Juventus, in programma in Israele è stata cancellata. A causa dell'attuale situazione di sicurezza - recita la nota del club bianconero -, Comtec Group annuncia che la partita tra Atletico Madrid e Juventus, in programma domani, domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium, non si disputerà. I detentori dei biglietti saranno rimborsati automaticamente attraverso gli stessi strumenti di pagamento utilizzati per l’acquisto entro 14 giorni".

"A causa dell'attuale situazione di sicurezza, Comtec Group (promotore della partita), Juventus e Atletico Madrid comunicano che l'amichevole tra le due squadre che si sarebbe svolta in Israele domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium di Tel Aviv è stata annullata". Questo invece il comunicato del club spagnolo per annunciare la sospensione dell'incontro.

Riguardo al mercato il match sarebbe potuto essere anche l'occasione per le due società di incontrarsi e parlare di Alvaro Morata, il prescelto da Allegri per fare il vice-Vlahovic. Per ora i Colchoneros fanno muro e chiedono oltre 30 milioni di euro, cifra che la Juve reputa troppo elevata. Intanto continua la trattativa con l'Eintracht Francoforte per il trasferimento in bianconero dell'esterno mancino Filip Kostic.

Al momento ci sono 7 milioni di differenza tra domanda e offerta visto che il West Ham si era spinto sino a 15 milioni più 5 di bonus, ma l'accordo resta possibile e potrebbe essere trovato nelle prossime 24/48 ore. Dopo la disastrosa partita casalinga contro il Bayern Monaco, il serbo è andato sotto la curva e ha salutato i suoi tifosi, segno che potrebbe essere stata la sua ultima partita a Francoforte.

