Ti amo in tutte le lingue del mondo. Il video globale di Radio rossonera

É un po’ come il titolo di un film italiano di successo di qualche anno fa: ti amo in tutte le lingue del mondo. Anche se le cose non sono più come una volta, anche se negli ultimi anni mi hai dato più delusioni che gioie. Ma l’amore, in particolare quello che per la propria squadra di calcio, la prova provata dell’esistenza della fedeltà, non conosce ostacoli e si rafforza, spesso, proprio attraverso le difficoltà e i limiti che impone la vita. Per questo Radio Rossonera, in coincidenza con il ritorno del calcio e anche senza certezze che la stagione finisca meglio di come è iniziata, ha radunato in un video, come se fosse una squadra di calcio, 30 tifosi in rappresentanza di 30 paesi del mondo: distanti ma uniti dai colori rossoneri e con un solo messaggio comune #Semprealtuofianco!. 30 tifosi dal Brasile all’Indonesia, dagli Usa all’Australia, passando per l’Europa, ognuno con un messaggio nella sua lingua e con una conclusione comune in italiano: «Forza Milan!». Mai come adesso ce n’è bisogno. Così vedi scorrere il mondo attraverso le sue facce e i suoi sfondi, un mondo che non si arrende alla modestia dei tempi che corrono, ma garantisce sullo splendore di quelli che verranno. Di sicuro i tifosi perdono molto meno della squadra. Radio Rossonera e le sue colonne Pietro balzano Prota, Simone, Cristao, Edoardo Maturo, Pierangelo Rigattieri tanto per dirne qualcuno, è l’unica emittente web esclusivamente dedicata al Milan e ai suoi tifosi. Ogni giorno trasmette interviste, interventi, radiocronache. Apre il microfono ai tifosi e lo ha tenuto aperto in video da casa anche durante le quarantene imposte dall’emergenza coronavirus. E, come spiega chi ha lanciato l’operazione, ha fortemente voluto realizzare questo progetto, contattando personalmente tutti i sostenitori, presidenti di Milan Club, rappresentanti di intere community rossonere raccogliendo i loro messaggi in un video che si impegnerà a girare alla società e alla squadra per ricordargli che nonostante le partite a porte chiuse e lo stadio vuoto, il Milan non sarà mai solo e i tifosi saranno #Semprealtuofianco.

Un atto di fiducia e di sostegno insomma. Qualcosa che sarebbe da esportare, in questi giorni, anche fuori dal calcio.