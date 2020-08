Moto, tragedia sfiorata alla 24 ore di Le Mans: entrambi i piloti illesi

La 24h Motos di Le Mans ha tremato per un incidente che avrebbe potuto avere ben altre conseguenze ma che fortunatamente si è tramutato solo in un grande spavento per i due protagonisti coinvolti. Una moto scivola in curva sull'asfalto bagnato con il pilota che finisce sulla ghiaia e si rialza prontamente per cercare di rimetterla in piedi e riprendere la gara. Nel frattempo sopraggiunge un altro pilota che non vede la moto a terra centrandola in pieno e sfiorando il collega per pochi millimetri.

Image très impressionnante

C'est passé très très près...



Les pilotes vont bien! #24hMotos #FIMEWC #Motorsport #Racing #LeMans pic.twitter.com/N7vttpVWnN

— 24 Heures Motos (@24heuresmotos) August 29, 2020

Tragedi sfiorata

Fortunatamente nessuno si è fatto male e i due piloti coinvolti nell'incidente sono rimasti illesi. La gara è stata subito sospesa per permettere agli operatori del circuito di ripulire la pista. La corsa è poi ripresa dopo qualche minuto e si è chiusa con la vittoria della Honda ufficiale. L'FCC TST ha trionfato dopo esser stata in testa al Bugatti Circuit già dalla seconda ora di gara.

Moto impazzite

In questo 2020 sono già stati diversi gli incidenti che fortunatamente non hanno avuto conseguenze. Il primo è avvenuto in Motogp con il francese Johann Zarco che colpendo la moto di Morbidelli aveva messo in pericolo la vita dei due piloti Yamaha, Valentino Rossi e Maverick Vinales, oltre a quella di Morbidelli. Da quell'incidente sono scaturite polemiche con Zarco che ha tentato di difendersi dalle pesanti accuse dei suoi colleghi-rivali. Non solo, perché domenica scorsa Vinales è stato lui stesso protagonista di un incidente in solitaria per via di un malfunzionamento della sua moto per via di un guasto ai freni che l'ha costretto a lanciarsi in corsa dalla moto a quasi 300 km/h.

