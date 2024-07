Il tuffo su Onlyfans dei due atleti inglesi: in posa con costume per arrotondare

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche gli olimpionici devono arrotondare, nell'insospettabile Gran Bretagna. Il sogno della medaglia può costare caro, ma dove non arrivano gli aiuti e gli sponsor ci pensa Onlyfans, la piattaforma online che consente a chiunque di «creare contenuti» e mettersi in mostra, a pagamento. Certo, in molti casi questi contenuti, foto o video, sconfinano nella pornografia, ma finché c'è qualcuno che sborsa 9 euro al mese o 100 all'anno va tutto bene.

Ha fatto abbastanza scalpore in Inghilterra la storia, riportata da tabloid come il Daily Mail, di Jack Laugher e Noah Williams, due della squadra britannica di tuffi, che hanno candidamente ammesso di avere un canale su Onlyfans. E se pensate che siano due atleti di secondo piano, insomma, c'è da ricredersi; se Williams infatti non ha mai vinto una medaglia olimpica (è comunque argento mondiale nei tuffi sincronizzati dalla piattaforma da 10 metri, dove gareggerà a Parigi con Tom Daley), Laugher (in foto) ha al suo attivo ben 3 medaglie ai Giochi di cui un oro a Rio de Janeiro 2016 e anche lui sarà nella capitale francese.

Pesi massimi, insomma, ma che si mettono in mostra su Onlyfans senza scadere nel porno, ci mancherebbe altro; semplicemente posando, magari, su un divano in costume e a petto nudo, con un cuscino che ha i colori della bandiera britannica.

«Qui solo per divertirmi», specifica Williams sulla sua pagina personale di OF, anche se non disdegna qualche entrata extra. Soldi che fanno comodo a chi, come tutti gli atleti britannici del resto, non ha mai beccato una sterlina per le medaglie olimpiche.