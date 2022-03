Vergogna Azzurri: così hanno ridotto lo spogliatoio dopo la sconfitta

Non è bastata, soprattutto ai calciatori, la brutta figura maturata in campo per l'Italia di Roberto Mancini, sconfitta dalla modesta Macedonia del Nord. I giocatori azzurri si sono resi protagonisti di un brutto gesto nel post partita lasciando completamente sporchi gli spogliatoi dello stadio Renzo Barbera.

Italia, gli spogliatoi della vergogna

Ecco come si presentava lo spogliatoio degli azzurri il giorno dopo la partita con la Macedonia del Nord: figura pessima fatta dai giocatori Un'autentica vergogna, un'assoluta mancanza di rispetto #italia #mancini #Cannavaro #Palermo pic.twitter.com/fSuWhJt8bf —(@GragFredericks) March 26, 2022

Quanto accaduto ha avuto un grande risalto mediatico soprattutto sui social network con i tifosi azzurri che se la sono presa con i calciatori azzurri ma anche con la Federcalcio:

Se in campo si è visto qualcosa di vergognoso, il modo in cui hanno lasciato lo spogliatoio (bagni compresi) è uno schifo inaccettabile.



Bambocci viziati e strapagati senza un briciolo di rispetto ed educazione. Qualcuno in FIGC si scusi, e anche presto…#ItaliaMacedoniadelNord pic.twitter.com/TTVGJt4RsT — Tommy Milanello (@toMMilanello) March 26, 2022

I commenti negativi hanno investito i giocatori dell'Italia in maniera netta: "Girano i video degli spogliatoi degli Azzurri. Niente da dire, incivili, maleducati e viziati.. Però..chissà se sarebbero girati lo stesso se, invece di una figura di merda colossale, fosse stata una finale vinta", "Anche il Giappone uscì dai Mondiali, con il Belgio. Ma lasciò lo spogliatoio in condizioni perfette, nel 2018. Ringraziando. In questo siamo lontani anni luce. In questo non meritiamo davvero nulla. #ItaliaMacedoniadelNord #spogliatoi":

Anche il Giappone uscì dai Mondiali, con il Belgio. Ma lasciò lo spogliatoio in condizioni perfette, nel 2018. Ringraziando. In questo siamo lontani anni luce. In questo non meritiamo davvero nulla. #ItaliaMacedoniadelNord #spogliatoi pic.twitter.com/ngn4DGHZx3 — Massimo Salmaso (@Massimo_Salmaso) March 27, 2022

E ancora: "Bisogna saper vincere e bisogna saper perdere. In ambito sportivo, soprattutto a livello professionale e a maggior ragione quando si rappresentano interessi milionari. Invece la Nazionale Italiana ha lasciato così gli spogliatoi dopo la sconfitta contro la Macedonia" , "L’educazione verso chi dovrà lavorare per pulire quando i calciatori vanno via, impone che gli spogliatoi vadano lasciati il più in ordine possibile. Detto questo l’articolo fa pena perché sulle stesse immagini ci avreste cucito un pezzo di epica sportiva se avessimo vinto".

C'è anche qualcuno, però, che ha voluto prendere le parti dei giocatori dell'Italia:

Ho fatto lo steward negli spogliatoi, nessuna squadra se ne va lasciandola in buone condizioni... — Andrea Musu (@AndreaMusu84) March 26, 2022

In realtà, quanto accaduto negli spogliatoi del Renzo Barbera è qualcosa che lascia attoniti visto che rappresenta un'assoluta mancanza di rispetto per il lavoro altrui: di questo la Figc dovrà darne una spiegazione per il comportamento tenuto dagli atleti e dallo staff azzurro.