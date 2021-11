Tatarusanu rivela: "Ecco perché ho parato il rigore di Lautaro..."

Il grande eroe del derby di Milano, inaspettato alla vigilia, è stato sicuramente il portiere rumeno del Milan Ciprian Tatarusanu. Il 35enne di Bucarest ha infatti tenuto in piedi la sua squadra con la parata decisiva su Lautaro Martinez. "Su Lautaro l'abbiamo studiato molto bene con lo staff, l'abbiamo preparato benissimo", queste le parole del numero uno rossonero ai microfoni di Dazn.

Un parato e uno incassato

Se Tatarusanu è stato bravo a studiare Lautaro Martinez, lo è stato di meno con Hakan Calhanoglu che ha realizzato il rigore dello 0-1 in favore dell'Inter. "Calhanoglu lo conoscevo bene ma mi conosceva anche lui" , il commento del rumeno ex Fiorentina che ha poi parlato del suo rapporto con il titolare Mike Maignan che tornerà solo nel 2022: "Ho un grande rapporto con Maignan, ho cercato di aiutarlo quando è arrivato qui perché non parlava italiano. Ha fatto un buon inizio, si è fatto male e io mi sono sempre allenato al massimo per questi momenti. Sono contento di giocare a questi livelli".

Tatarusanu in maniera molto franca ha poi fatto i complimenti agli avversari che sul campo hanno dimostrato per lunghi tratti del match la forza e la supremazia in campo: "L'Inter è una squadra forte, l'hanno dimostrato: potevamo vincere ma anche loro hanno avuto occasioni. Il pareggio è giusto" . Il portiere rumeno è anche tornato ad analizzare il rigore neutralizzato a Lautaro Martinez, non propriamente freddo dagli undici metri: "Era un momento speciale, non è stato un rigore facile perché l'ha tirato molto bene: diciamo che l'ho parato io e non l'ha sbagliato lui. Sono contento di questa parata, ho mantenuto la squadra in gioco".

Ora ci sarà la pausa per le nazionali e al rientro Tatarusanu potrà ancora giocare sette partite in campionato più due in Champions League da titoloare prima da cedere nuovamente il posto da titolare a Mike Maignan che in estate è arrivato a Milano per sostiture il partente Gigio Donnarumma e che nelle prime giornate di campionato ha fatto la differenza con parate da vero campione.