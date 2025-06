L'Italia under 21 batte la Romania

Ascolta ora 00:00 00:00

Un gol di Baldanzi regala all'Italia la vittoria per 1-0 sulla Romania all'esordio nell'Europeo Under21. Importante per gli Azzurrini di Nunziata sbloccarsi subito, anche se non è mancata la sofferenza, sotto forma soprattutto di un rigore sbagliato dai romeni.

Copione della gara chiaro fin da subito: difesa compatta della Romania e Italia che cerca di sfondare con i tiri da fuori. Il più attivo in tal senso è Koleosho, che prova due volte dalla distanza senza impensierire troppo il portiere Sava, che peraltro gioca da noi, nell'Udinese. In quanto a creatività e circolazione di palla i ragazzi di Nunziata offrono comunque un buon calcio nella prima mezz'ora. Da un cambio di gioco di Ghilardi verso sinistra, campo libero per Ruggeri: l'esterno atalantino serve dentro l'area Baldanzi, che con una rasoiata segna l'1-0. Potrebbe raddoppiare l'Italia ancora con Koleosho, che servito in corsa dal solito Baldanzi colpisce il palo. Praticamente sul capovolgimento di fronte, al 45', entrata da rigore (con Var) di Ndour su Ilie: tira Munteanu, ma Desplanches si supera ed evita il pareggio.

Prova la Romania, finché ha benzina, ad alzare il baricentro nella ripresa; gol annullato a Stoica per giusto fuorigioco, ma è ancora Baldanzi ad avere una grande occasione: altra botta di sinistro dalla distanza, Sava non è perfetto e si lascia sfuggire il pallone che però incoccia di nuovo sul palo. A tutto tondo la prova del romanista, che liberato dai compiti di copertura che normalmente deve rispettare in giallorosso può esprimere le sue doti offensive.

Nell'altra partita del girone vittoria in volata 3-2 della Spagna

sui padroni di casa della Slovacchia con rete decisiva nel finale del difensore Tarrega dopo che gli iberici si erano visti rimontare un vantaggio di due gol. Slovacchia prossima avversaria degli Azzurrini, sabato alle 21.