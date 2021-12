"Ricoverato d'urgenza". Zamparini in terapia intensiva

Sono ore di apprensione per Maurizio Zamparini, che si trova in ospedale a Udine in condizioni di salute molto delicate. L'ex patron del Palermo, 80 anni, sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per un attacco di peritonite ed è attualmente in terapia intensiva all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sarebbero gravi. Sono state escluse complicazioni legate al Covid.

Di sicuro non è un periodo felice per la famiglia Zamparini, che nel mese di ottobre aveva vissuto un grave lutto. A Londra, il figlio Armando, 23 anni, era stato trovato morto nel suo appartamento. Armandino, come lo chiamavano familiari e amici, da bambino era diventato la mascotte del Palermo. Spesso scendeva in campo a fine allenamento, non mancava mai ai ritiri e aveva partecipato anche alla festa promozione del 2004.

Chi è Maurizio Zamparini

Una brillante ascesa negli affari della grande distribuzione, esplosa grazie alla sua rete di supermercati Emmezeta e una grande passione per il calcio, vissuta con le sue due creature Venezia e Palermo. Con lui alla guida, il veneti conquistano la Serie A e raggiungono la salvezza con Walter Novellino in panchina e grazie alle prodezze di Alvaro Recoba, in prestito dall'Inter. Stanco dei lagunari, dopo un blitz concluso in piena estate 2002, Zamparini lascia il Venezia e acquista il Palermo da Franco Sensi.

Quelli in Sicilia saranno gli anni migliori della sua vita da presidente. Raggiunta la Serie A nel 2004 con Francesco Guidolin, i rosanero si qualificheranno svariate volte alle coppe europee. Saranno tantissimi i grandi calciatori, rivenduti poi a cifre elevate, a calcare il campo del Renzo Barbera tra cui Sirigu, Barzagli, Grosso, Pastore, Ilicic, Toni, Amauri, Miccoli, Cavani, Dybala, Belotti. Vulcanico, istintivo, dotato di grande fiuto nello scovare giovani talenti e con l'inguaribile fama di mangia-allenatori: nella stagione 2015-2016 addirittura effettuò otto cambi in panchina con ben sette esoneri, un record che resiste ancora in Serie A.

Nel 2011 il Palermo, guidato da Delio Rossi viene sconfitto dall'Inter nella finale di Coppa Italia dell'Olimpico con il punteggio di 3-1. Rimane il punto più alto della sua gestione dopo di cui arriverà un rapido declino. La retrocessione del 2012, problemi finanziari, cessioni non concretizzate a fantomatiche cordate, un breve ritorno nella massima serie fino al fallimento nell'estate 2019. Tantissime ombre avvolgono gli ultimi anni della gestione societaria, ma restano intatti i meriti di quegli indimenticabili anni d'oro alla guida dei rosanero.

Poco tempo fa si era parlato di un interessamento di Zamparini per la Triestina, subito smentito: "Non ho assolutamente intenzione di acquistare la Triestina. Ad ottant’anni e dopo appena aver perso un figlio, non intendo tornare nel calcio. Volevo solo dire che quella di Trieste è una piazza sottostimata".

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?