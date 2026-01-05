Stavolta Salemme si inventa la "promessa da sonnambulo"

Nuovo capitolo del progetto di Rai Cultura che porta il grande teatro in televisione. Protagonista Vincenzo Salemme (nella foto) con la sua nuova commedia Ogni promessa è debito, in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli, stasera lunedì 5 gennaio, alle 21,30, su Rai 1. Una serata che celebra la forza del racconto dal vivo e il legame profondo tra palcoscenico e telespettatori, grazie all'estro creativo e lo stile inconfondibile dell'attore, drammaturgo e regista partenopeo che, da cinquant'anni, scrive, dirige e interpreta le proprie commedie, mantenendo vivo un modello di teatro popolare e d'autore raro nel panorama contemporaneo.

Il voto religioso, la promessa di donare una cospicua cifra in denaro alla Santa protettrice del proprio paese, valgono comunque, anche se fatti da un sonnambulo in dormiveglia? È proprio quello che accade al protagonista della commedia di Salemme, Benedetto Croce, proprietario di una piccola pizzeria sulla spiaggia di Bacoli. L'uomo, a bordo di una barca, finisce sugli scogli, ritrovandosi disperso in mare insieme ai suoi figli e al suo cameriere di sala. Privo di sensi, per un colpo in testa, durante l'incidente, riesce a rivolgersi a Sant'Anna e lancia un messaggio alla radio di bordo: "Vi prego, se venite a salvarci, io faccio un voto a Sant'Anna, prometto di donare 5.557.382 euro e 60 centesimi!".

Una barca raccoglie il suo appello e li soccorre. Una volta tornato a terra sano e salvo, tutti gli chiedono conto di quel voto, ma lui non ricorda proprio niente, come accade a tutti i sonnambuli. Non ricorda di aver lanciato l'Sos né di aver promesso alla santa quel voto milionario. Così Benedetto si ritrova ad affrontare questa assurda situazione in cui tutti, dai figli al sindaco, dal parroco della chiesa di sant'Anna ai soccorritori, dal fratello Gaetano, alla banca, tutti vogliono sapere se quei soldi esistono davvero.

Nessuno crede al suo sonnambulismo e tutti vantano diritti su quei soldi. La commedia è scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme. Il cast vede sul palco anche Gennaro Guazzo, Antonio Guerriero e Fernanda Pinto.