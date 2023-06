Oroscopo settimana dal 12 al 18 giugno 2023

Ariete

Un oroscopo interessante, quello garantito dalle stelle ai nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si rivela sia energica che romantica e, oltre alle relazioni stabili, vi saranno possibilità anche per i single in cerca di divertimenti. Qualche freno in più in ambito lavorativo, dove bisognerà prestare attenzione alla comunicazione.

Toro

Sette giorni fortunati, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno del Toro. La sfera amorosa si rivela molto comunicativa, con i partner pronti a superare qualche bisticcio recente. Sul fronte professionale, nel frattempo, potrebbero arrivare delle importanti gratificazioni economiche.

Gemelli

Settimana all'insegna delle emozioni, quelle volute dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa si rivela mediamente romantica, ma sarà la passione più fisica a coinvolgere maggiormente i partner. In ufficio, nel mentre, spazio alla creatività.

Cancro

Un oroscopo senza troppi intoppi, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La sfera amorosa offre momenti di pacifica calma fra i partner, i quali potranno pensare a un progetto futuro insieme. In ambito lavorativo, invece, bisogna recuperare alcuni compiti rimasti in sospeso.

Leone

Sette giorni energici, quelli promessi dai pianeti ai nati nel segno del Leone. La vita di coppia si rivela molto appassionante, con i partner pronti a mettere in pratica delle fantasie per lungo tempo taciute. In ufficio, nel mentre, si potranno stringere alcune alleanze strategiche.

Vergine

Settimana senza grandi scossoni, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La vita amorosa si caratterizza per un medio romanticismo, ma i partner non dovranno lanciarsi in discussioni troppo pignole. Sul fronte professionale, invece, i lavori di gruppo risulteranno decisamente appassionanti.

Bilancia

Un oroscopo promettente, quello voluto dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso offre una buona grinta, con i partner pronti a concedersi degli intensi momenti di intimità. In ambito professionale, nel frattempo, si potrà iniziare a pensare a un futuro progetto.

Scorpione

Settimana di alti e bassi, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa non si caratterizza per un grande romanticismo, tuttavia le coppie sapranno comunque ritagliarsi dei momenti di passione. In ufficio, nel frattempo, meglio evitare le discussioni con colleghi e superiori.

Sagittario

Sette giorni abbastanza stabili, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno del Sagittario. La vita amorosa non appare estremamente romantica, tuttavia i partner non si faranno sfuggire delle occasioni da dedicare alla passione. In ambito lavorativo, invece, arrivano piccole gratificazioni economiche.

Capricorno

Sette giorni senza grandi scossoni, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia non offre eccessi di romanticismo, ma i partner potranno comunque approfittare di una buona comunicazione. In ufficio, nel frattempo, si inizia a intravedere all'orizzonte un nuovo progetto.

Acquario

Un oroscopo di alti e di bassi, quello previsti dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa non si caratterizza per un grande romanticismo, non manca però la passione, soprattutto per in single in cerca di avventure. In ufficio, nel frattempo, meglio non lanciarsi in discussioni per questioni futili.

Pesci

Settimana interessante, quella promessa dalle stelle ai nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia offre una buona sintonia fra i partner, soprattutto sul fronte del dialogo reciproco. In ambito lavorativo, nel frattempo, si potrà dare sfogo alla propria creatività.