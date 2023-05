Oroscopo settimana dal 29 maggio al 4 giugno 2023

Ariete

Un oroscopo energico, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non appare eccessivamente romantica, tuttavia i partner sapranno ritagliarsi degli spazi di passione. Buone possibilità anche per i single in cerca di avventure. In ambito lavorativo, invece, è necessario ripensare alle proprie priorità.

Toro

Sette giorni molto promettenti, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa è ancora abbastanza romantica, con i partner decisi a compiere un passo importante per la loro relazione. In ufficio, invece, si risolveranno alcuni attriti con colleghi e superiori.

Gemelli

Settimana di buone prospettive, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso è molto sereno, grazie a una buona capacità comunicativa di cui potranno approfittare i partner. Sul fronte professionale, invece, potrebbero intravedersi all'orizzonte nuove opportunità.

Cancro

Un oroscopo promettente, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia offre una buona energia ai partner, i quali potrebbero lanciarsi in un'intrigante sperimentazione. In ufficio, nel frattempo, bisognerà evitare le discussioni con colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni grintosi, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno del Leone. La sfera amorosa si rivela decisamente energica, forse troppo sbilanciata sul fronte più fisico del rapporto. In ambito professionale, invece, potrebbero arrivare delle importanti gratificazioni economiche.

Vergine

Settimana senza troppi intoppi, quella prevista dagli astri per i nati nel segno della Vergine. L'ambito di coppia si caratterizza per una buona intesa fra i partner, i quali saranno in grado di superare alcuni battibecchi recenti. In ufficio, nel frattempo, bisognerà pensare a nuovi progetti.

Bilancia

Un oroscopo in ripresa, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. All'interno della coppia, i partner saranno stimolati a cercare nuove attività da svolgere insieme, rinforzando così il loro rapporto. Sul lavoro, nel frattempo, si potrà approfittare di una grande creatività.

Scorpione

Settimana di alti e bassi, quella offerta dagli astri ai nati nel segno dello Scorpione. La vita amorosa non si caratterizza per un'eccessiva passione, tuttavia i partner sapranno comunque approfittare di molteplici momenti di intimità. In ambito professionale, invece, è necessario recuperare dei compiti procrastinati nelle ultime settimane.

Sagittario

Sette giorni senza troppi intoppi, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. La sfera di coppia non offre un grande romanticismo, tuttavia i partner sapranno comunque ritagliarsi dei piccoli momenti di intimità. Sul lavoro, invece, si potranno porre le basi per un progetto da concretizzare durante l'estate.

Capricorno

Un oroscopo senza troppi intoppi, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa è mediamente romantica, ma i partner potrebbero comunque lanciarsi in qualche battibecco. In ufficio, invece, potrebbero arrivare delle gratificazioni economiche.

Acquario

Settimana abbastanza tranquilla, quella offerta dagli astri ai nati nel segno dell'Acquario. La sfera di coppia non offre grandi momenti romantici, ma non mancheranno comunque delle sperimentazioni più passionali. Sul lavoro, invece, è il momento di sfoderare una maggiore creatività.

Pesci

Sette giorni soddisfacenti, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita amorosa si caratterizza per una buona intesa fra i partner, ma sarà necessario investire più tempo da dedicare alla passione. In ambito lavorativo, invece, si supereranno alcuni intoppi con colleghi e superiori.