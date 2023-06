Oroscopo settimana dal 5 all'11 giugno 2023

Ariete

Un oroscopo mediamente fortunato, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizza per un rinnovato romanticismo, mentre i single si potranno lanciare in fugaci conquiste. In ambito professionale, invece, è indicato prestare attenzione alla comunicazione con colleghi e superiori.

Toro

Sette giorni promettenti, quelli garantiti dagli astri ai nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso sarà dominato da un'ottima capacità comunicativa, che permetterà ai partner di superare qualche battibecco recente. In ufficio, nel frattempo, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Gemelli

Settimana all'insegna dell'energia, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa si rivela molto grintosa, con i partner pronti a realizzare delle fantasie a lungo rimaste taciute. Sul fronte professionale, nel mentre, si potrà approfittare di una rinnovata creatività.

Cancro

Un oroscopo mediamente tranquillo, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non appare enormemente romantica, tuttavia i partner sapranno comunque ritagliarsi degli attimi di intimità. Sul lavoro, nel frattempo, meglio non lanciarsi in discussioni troppo accese con colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni interessanti, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso è decisamente romantico, con i partner pronti a vivere momenti di grande intimità, magari a lume di candela. Sul fronte professionale, nel frattempo, iniziano a intravedersi all'orizzonte nuovi e interessanti progetti.

Vergine

Settimana abbastanza tranquilla, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia è mediamente romantica, tuttavia potrebbero esserci comunque dei piccoli battibecchi, anche se innocui. In ufficio, invece, bisogna evitare che la propria pignoleria prevarichi sugli altri.

Bilancia

Un oroscopo senza grandi intoppi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso non risulta eccessivamente romantico, tuttavia i partner sapranno dedicare spazio alla passione. In ambito professionale, invece, è giunto il momento di rafforzare le fondamenta per un progetto che si paleserà dopo l'estate.

Scorpione

Sette giorni un po' stanchi, ma senza eccessive preoccupazioni, quelli in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia non risulta particolarmente romantica, forse perché i partner saranno distratti da diverse questioni quotidiane. In ufficio, nel mentre, è necessario recuperare qualche lavoro rimasto in sospeso.

Sagittario

Settimana senza grandi scossoni, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia è mediamente romantica, ma le stelle avvantaggiano soprattutto i single alla ricerca di conquiste. In ambito professionale, invece, spazio alla creatività.

Capricorno

Un oroscopo mediamente tranquillo, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa si caratterizza per una buona comunicazione fra i partner, che permetterà loro di non cadere in facili battibecchi. Sul fronte professionale, invece, è arrivato il momento di rivedere alcune priorità.

Acquario

Sette giorni un po' stanchi, ma privi di grandi preoccupazioni, quelli in arrivo per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia non appare eccessivamente grintosa, mentre i single non sembrano molto interessati alle conquiste. In ambito lavorativo, nel mentre, è tempo di recuperare qualche compito procrastinato nelle ultime settimane.

Pesci

Settimana senza intoppi, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia offre una buona intesa fra i partner, soprattutto sul versante più mentale del rapporto. In ufficio, nel frattempo, è arrivato il momento di far valere le proprie ragioni contro eventuali soprusi di colleghi e superiori.