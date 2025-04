Stop concerto a Legnano, ira dei Punkreas. A Bareggio un trombettista e niente banda

Ascolta ora 00:00 00:00

Un 25 Aprile «sobrio»? Si ribella la band dei Punkreas (nella foto, un componente), che si è vista rinviare dal sindaco Pd di Legnano il concerto in programma domani al Centro sociale Pertini-Salice. «Difendiamo insieme il 25» è il titolo del messaggio di protesta pubblicato sui social. L'invito del Governo alla sobrietà e l'allungamento a cinque giorni di lutto nazionale «ci sembra solo un ricatto morale per depotenziare la festa della Liberazione dal Nazifascismo. Noi Punkreas non vogliamo cedere a questo subdolo modo di utilizzare la scomparsa del Pontefice per biechi fini politici di parte - scrive il grupo -. Per noi la festa è il 25 aprile. Il Comune di Legnano, secondo noi, ha sbagliato ad annullare tutte le celebrazioni tra cui ovviamente quella che ci vedeva coinvolti. Ma nonostante ciò diamo comunque la nostra disponibilità al Centro Pertini per essere il 25 Aprile al Salice e difendere la Festa, insieme ai valori che essa contiene, con o senza il patrocinio del Comune. Facciamolo da soli e facciamolo insieme. Troveremo il modo. É il minimo che possiamo fare per onorare chi ha lottato per regalarci qualcosa di ben più prezioso: la Libertà».

A Bareggio, sempre in provincia di Milano, invece la sindaca leghista Linda Colombo ha comunicato che «alla luce della circolare del governo che invita alla sobrietà in occasione delle manifestazioni pubbliche in questi giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno apportare alcune piccole modifiche al programma del 25 Aprile». Non ci sarà, spiega, l'accompagnamento del corpo musicale Circolo Banda Civica di Magenta, ma solo il trombettista che suonerà il Silenzio. Si è deciso anche di annullare l'ammainabandiera e il rinfresco finale presso la sede degli Alpini». La celebrazione «si chiuderà dunque dopo la deposizione dei fiori al cimitero.

La manifestazione, quindi, non verrà meno in un momento importante visto che quest'anno si celebrano gli ottant'anni dalla Liberazione, anzi siamo certi - sottolinea Colombo - che l'atmosfera sarà ancora più di raccoglimento vista la concomitanza con il lutto nazionale».