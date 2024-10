Stoppani (Fipe): "Per bar e locali servono 30mila lavoratori"

Ascolta ora 00:00 00:00

Lino Enrico Stoppani è stato riconfermato all'unanimità per acclamazione presidente di Fipe Lombardia, l'associazione regionale lombarda dei pubblici esercizi. «Ringrazio per la rinnovata fiducia - ha dichiarato Stoppani - che mi spinge ancora di più a rappresentare un settore strategico sempre più rilevante per la regione e strategico per il suo valore economico e occupazionale». Sono 48.305 le imprese della ristorazione in Lombardia - oltre il 14% di quelle nazionali - nel 28% dei casi guidate da donne e nel 12% da giovani (elaborazione Centro studi Fipe su dati Infocamere). Rilevante il numero degli addetti del settore: 209.494 (oltre il 50% donne) sono i soli occupati dipendenti, di cui quasi il 70% con contratto a tempo indeterminato (elaborazione Centro studi Fipe su dati Inps). Pubblici esercizi lombardi che hanno un peso significativo per l'occupazione, ma che potrebbero garantirne ancora di più: per il trimestre ottobre-dicembre 2024, secondo le rilevazioni sui fabbisogni occupazionali del sistema informativo Excelsior, le imprese del comparto sono, infatti, alla ricerca di 30.360 profili qualificati, soprattutto camerieri di sala, banconieri di bar e aiuto cuochi. «Numeri - aggiunge il presidente Stoppani - che evidenziano la centralità delle imprese che rappresentiamo, fatte di donne e uomini consapevoli del valore che portano a città e piccoli centri.

Valore che chiama le istituzioni a due grandi responsabilità: non discriminare il nostro comparto, attraverso scelte normative non ispirate al principio 'stesso mercato stesse regole', e sostenerlo con politiche lungimiranti su investimenti e formazione, indispensabili per agganciare le nuove transizioni della sostenibilità e della digitalizzazione».