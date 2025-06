Andrea Iannone, la squalifica per doping, la storia con Belen e Giulia De Lellis: cosa fa oggi il fidanzato di Elodie

Ascolta ora 00:00 00:00

Le foto e i video delle lacrime versate da Elodie a San Siro, nel suo primo concerto in uno stadio, hanno fatto il giro della rete. L'emozione e la felicità per il sogno realizzato hanno travolto la cantante che, scena dal palco, si è rifugiata tra le braccia del suo fidanzato, Andrea Iannone. Il pilota di motociclismo era presente in prima fila all'evento e ha visto il concerto da una posizione privilegiata. Con lei, oltre al successo e all'emozione, Iannone ha condiviso anche l'ultimo incredibile anno, che lo ha visto tornare in pista dopo un lungo periodo di stop forzato.

La squalifica per doping

La carriera sportiva di Andrea Iannone ha subito una brutta battuta d'arresto nel 2019, cioè quando il pilota fu trovato positivo a un test antidoping. A seguito di un controllo effettuato il 3 novembre 2019, in occasione del Gran Premio motociclistico della Malesia, nelle sue urine furono trovate tracce di steroidi anabolizzanti. Per questo un mese dopo, a dicembre, la federazione internazionale di motociclismo annunciò di avere momentaneamente sospeso l'atleta in attesa delle controanalisi. A gennaio 2020, quando i risultati dei nuovi test confermarono la presenza della sostanza dopante, Iannone venne squalificato ufficialmente dal TAS di Losanna per quattro anni. Il pilota è rimasto "fermo ai box" fino al 28 ottobre 2024, giorno in cui è tornato a gareggiare in pista proprio sul circuito della Malesia con al suo fianco proprio Elodie.

La storia con Belen e Giulia De Lellis

La vita sentimentale di Andrea Iannone ha tenuto banco sulle riviste di gossip per molti anni. Il pilota è stato legato ad alcune delle donne più famose del mondo dello spettacolo e dei social, prima tra tutte Belen Rodriguez. Iannone ha avuto una storia d'amore con la showgirl argentina dal 2016 al 2018, nel periodo in cui Belen e Stefano De Martino si erano da poco separati. Galeotta fu una cena alla quale partecipò anche lo sportivo e da quella sera la coppia è stata protagonista dei gossip e di un amore travolgente. Poco prima del secondo anniversario, però, arrivò la rottura e i motivi che portarono all'addio li spiegò Iannone a Verissimo anni dopo: " Sono arrivato in un momento della sua vita complesso, si stava separando, il suo matrimonio era svanito. Io l'ho sempre vista soffrire tanto per questo fallimento ". Belen scelse di tornare tra le braccia del marito. Due anni è durata anche la storia con Giulia De Lellis conosciuta pochi mesi dopo l'addio a Belen. La coppia ufficializzò la relazione presentandosi insieme sul red carpet della mostra del cinema di Venezia, ma il sentimento fu offuscato dai problemi personali del pilota, che era appena stato squalificato. " Giulia ha vissuto la parte più buia di me. Lei è arrivata nel momento in cui è successa la catastrofe e poi il Covid. Io ero con la testa altrove, mi sentivo con il mio avvocato anche la notte, non dormivo, era tutto pessimo. Lei era in ascesa, io nella bufera più tremenda" , rivelò anni dopo Iannone, parlando della fine della loro storia.

Cosa fa oggi il fidanzato di Elodie

Elodie e Andrea Iannone si dividono tra Milano e la Svizzera, dove risiede stabilmente il pilota. Da ormai dieci anni lo sportivo vive in una villa di lusso che si trova a Lugano con affacci sul lago. Terminata la squalifica per doping Iannone è tornato alle gare partecipando al mondiale Superbike con il team Go Eleven a bordo di una Ducati Panigale V4 e ottenendo ottimi risultati.

Oltre a essere un pilota, Iannone è anche un. Durante il lungo periodo della squalifica ha aperto un ristorante a Vasto, sua città natale, ed uno a Lugano, ma è anche diventato socio azionista del Gruppo Sounds, che gestisce alcuni dei locali più famosi di Spagna.