"Ero sola col bimbo". I ladri in casa di Rugani

Nuovo furto in casa Rugani, già finita nel mirino dei ladri d'appartamento neppure tre settimane fa. Il difensore della Juventus Daniele Rugani e la compagna Michela Persico, conduttrice e influencer, starebbero seriamente pensando di lasciare l'abitazione e di trasferisi altrove.

Due furti in un mese

Il secondo furto la notte dello scorso 10 novembre, quando la Juve giocava a Verona. A raccontare tutto è stata una ancora molto scossa Michela Persico, che alla Gazzetta dello Sport ha rivelato di essersi trovata da sola col figlioletto di due anni al momento dell'effrazione, avvenuta intorno alle 3 del mattino. " Stavolta, però, appena hanno provato a scassinare la porta è scattato l’allarme e se ne sono andati. Ma non è stato comunque piacevole. Tutt’altro ", ha raccontato. " Tre settimane fa la prima notte di paura. Poi un nuovo caso nei giorni scorsi. Adesso non ce la facciamo più a stare lì e stiamo cercando una casa nuova ", ha aggiunto.

La prima notte di paura

Michela Persico era da sola in casa anche la prima volta che i ladri avevano deciso di visitare l'abitazione in cui vive col compagno. " Ero a casa da sola con Tommaso, il nostro bimbo di due anni, perché come sempre dopo le partite Daniele si ferma a dormire nell’hotel della Juventus alla Continassa" , ha ricordato la conduttrice. " Tommaso aveva la febbre e così quella sera ho chiesto al mio compagno di non spegnere il cellulare. Intorno alle 3 del mattino ho sentito la porta di casa aprirsi. Subito ho pensato a una sorpresa di Daniele. Ma pochi attimi dopo mi sono resa conto che non era lui e che qualcuno si era introdotto nel salone e stava spostando degli oggetti ", ha aggiunto.

Superato lo choc iniziale, la conduttrice era subito corsa a prendere il bambino, per poi contattare il compagno. Era stato proprio Daniele Rugani ad allertare le forze dell'ordine, che avevano subito raggiunto l'appartamento sito nel centro di Torino. I ladri erano stati messi in fuga proprio dalla Persico, che aveva acceso le luci e si era messa a urlare.

I casi sempre più numerosi

Non solo Daniele Rugani e Michela Persico, lo scorso 6 ottobre anche Angel Di Maria, centrocampista o attaccante della Juventus, è finito nel mirino dei ladri. Se si torna indietro nel tempo, troviamo anche i casi di Paulo Dybala, Paul Pogba, Weston McKennie e Arturo Vidal. Per non parlare della terribile esperienza vissuta da Claudio Marchisio, sequestrato insieme alla moglie nella sua villa di Vinovo da un gruppo di criminali armati.