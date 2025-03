Strade "a luci rosse" e furto di benzina dalle auto, allarme al QT8

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c'è solo la Milano delle «week». In zona Qt8, nel quartiere residenziale vicino alla «montagnetta» di San Siro che attira runner e ciclisti, ci sono decine di famiglie esasperate che stanno tempestando (anche) il Municipio 8 di mail, con scarsi risultati finora. Via Salmoiraghi e dintorni sono strade «a luci rosse», e il problema della prostituzione non si limita agli orari notturni. Le aree giochi dei bimbi, da via Collecchio ai parco giochi «della piramide», come denunciano i genitori, sono diventate «infrequentabili, i nostri figli sono quotidianamente esposti a degrado e rischi sanitari». Vengono usati come wc e in mezzo al verde spuntano decine di preservativi usati. Nelle ultime settimane inoltre, almeno quattro residenti hanno già segnalato il furto di benzina: i serbatoi delle auto posteggiate sotto casa sono stati «bucati».

«Nell'area gioco vicino alla Scuola dell'Infanzia di via Montichiari - scrive una mamma - i rifiuti lasciati a terra da chi li frequenta in orario notturno generano problemi di degrado e rischi sanitari alla quale i nostri figli sono quotidianamente esposti». Hanno raccolto immagini e video (nella foto). Chiediamo al Comune di ricorrere a misure straordinarie, vanno potenziati i servizi di pulizia e raccolta rifiuti». Peraltro, aggiunge, «non è accettabile che i nostri bimbi si trovino davanti agli occhi ogni giorno i residui degli atti osceni compiuti all'interno del parchetto». Il consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico si è fatto da tempo portavoce delle proteste in Comune. «In via Salmoiraghi e nelle strade limitrofe a senso unico anche durante il giorno ci sono donne straniere che si prostituiscono, il Welfare dovrebbe agganciarle e se sono vittime di tratta dovrebbe aiutarle ad uscirne. Ho chiesto ai servizi sociali di poter partecipare a un'uscita notturna ma dopo due settimane non ho ancora avuto risposta. In ogni caso, vanno sensibilizzate sul corretto utilizzo degli spazi, le aree gioco vanno preservate, Si pensi anche a chiuderle di notte con delle cancellate».

L'11 maggio in occasione della «Civil Week» De Chirico con altri residenti promuoverà al Qt8 un'iniziativa anti degrado, «vogliamo creare anche un'associazione che si prenda cura

del territorio, viste le carenza del Comune e del Municipio» anticipa. Sull'installazione di telecamere e cancelli ha «presentato più volte emendamenti in fase di Bilancio ma sono stati bocciati, continuerò a riproporli».